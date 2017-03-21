تونس.. استعدادات لبدء موسم زيارة اليهود

بدأت تونس منذ هذا الشهر استعداداتها الأمنية والتنظيمية لاستقبال وفود الحجيج #اليهود في كنيس الغريبة اليهودي بمدينة جربة، بهدف إنجاح هذا الحدث الديني السنوي.

وقال بيريز الطرابلسي، رئيس الطائفة اليهودية في حديث مع "العربية.نت" إن "عمليات الصيانة والتهيئة للمعبد بدأت منذ فترة ومن المتوقع أن تنتهي بعد أسبوعين على أقصى تقدير"، مضيفاً أن "عمليات الحجز لهذا الموسم في فنادق جربة من خارج #تونس بدأت وأن هناك توقعات بتوافد عدد كبير من الحجاج هذا العام".

وتابع الطرابلسي أن موسم الحج اليهودي سينتظم هذا العام في الفترة الفاصلة بين 12 إلى 14 أيار/مايو وأن توافد الحجاج سيبدأ من يوم التاسع من نفس الشهر، مؤكداً أن كل الظروف ملائمة ومناسبة لتنظيم هذه المناسبة الدينية التي ينتظرها اليهود كل عام للاحتفال بطقوسهم.

وتسعى تونس كل عام إلى استغلال هذا الحدث الديني من أجل ترويج صورتها في الخارج قبل بدء الموسم #السياحي الصيفي بهدف جلب أكثر عدد من السياح.