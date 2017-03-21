هل تشترط أوروبا "شرطي مغاربي" لحماية حدودها من الهجرة؟

تتالت اللقاءات بين كل من #تونس و #ليبيا وعواصم الدول الأوروبية المتوسطية، خلال الفترة الأخيرة، حول " #الهجرة السرية" أو "غير الشرعية"، التي أصبحت تزعج الجانب الأوروبي، وتمثل خطراً على #الأمن_القومي للقارة العجوز.

وفي هذا الإطار، علمت "العربية.نت" من مصادر مطلعة، أن وزير الداخلية، الهادي مجدوب، شارك الاثنين، في ندوة بروما حول "الهجرة وسط المتوسط". وافتتح الندوة رئيس الحكومة الإيطالية وحضرها رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج.

وقد حضر الندوة المغلقة وزراء داخلية كل من #ألمانيا و #فرنسا و #سويسرا و #النمسا و #سلوفينيا و #مالطا وليبيا والمفوض الأوروبي للهجرة والمواطنة والشؤون الداخلية.

يشار إلى أن العواصم الأوروبية تنظر إلى ملف الهجرة في بعده الأمني فقط، وتريد جعل الدول المغاربية "شرطي" عندها لحماية حدودها الجنوبية، ولا تمتلك رؤية شاملة للقضاء على هذه الظاهرة ومحاصرتها، وفق الخبراء في هذا المجال.

وكان #الاتحاد_الأوروبي قد أقر منذ أكثر من سنة #خطة_أمنية لملاحقة الشبكات التي ترسل آلاف المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط نحو أوروبا، كما أعرب #الناتو عن استعداده التام للمساعدة في تنفذيها.

وتم الشروع في تنفيذ العملية الأمنية. كذلك يواصل المسؤولون في الاتحاد الأوروبي، في الوقت نفسه، البحث عن تفويض أممي للحصول على الشرعية كاملة لملاحقة المهربين وتجار البشر وتدمير قواربهم.

وأقر الاتحاد أنه سيتخذ قراراً حول بدء التحضير لعملية عسكرية في المتوسط لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وهو خيار أصبح محل إجماع أوروبي بعد تدهور الوضع الأمني في ليبيا وتتالي #العمليات_الإرهابية في عواصم أوروبية.