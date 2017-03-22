المغرب.. غالبية الأحزاب السياسية راغبة في الحكومة

استكمل سعد الدين العثماني #رئيس_الحكومة المكلف يوماً طويلاً من لقاءاته الأولية التفاوضية مع الأحزاب السياسية المغربية، الممثلة في البرلمان.

وأعلنت غالبية أحزاب #المغرب التي لها كتل برلمانية عن رغبتها في التواجد في #الحكومة المقبلة، ويتعلق الأمر بحزب الاستقلال الثالث انتخابياً، وحزب التجمع الرابع انتخابياً، وحزب الحركة الشعبية الخامس انتخابياً، وحزب الاتحاد الاشتراكي السابع انتخابياً.

فيما أصر حزب الأصالة والمعاصرة الثاني انتخابياً، عن استمراره بالتواجد في #المعارضة، بانتظار عرض رسمي للتواجد في الحكومة من طرف سعد الدين العثماني. فما بين صباح ومساء الثلاثاء، توافد قياديون حزبيون مغاربة على مقر حزب العدالة والتنمية الإسلامي في حي الليمون في #الرباط، صعدوا إلى الطابق الثاني في مقر الحزب، وقدموا التهاني الرسمية للعثماني على "التعيين الملكي"، وعلى ثقة العاهل المغربي محمد السادس.

كما وصل قياديون من حزب الاستقلال المحافظ الثالث انتخابياً، وغاب حميد شباط زعيم الحزب، وتبعهم عزيز أخنوش الأمين العام لحزب التجمع اليميني، الرابع انتخابياً.

وسجل أيضاً مقر حزب العدالة والتنمية الإسلامي استقبال ادريس لشكر الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتركي السابع انتخابياً قبل أن يدخل نفس المقر نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الثامن انتخابياً.

ومن المتوقع أن يعقد #حزب_العدالة والتنمية اجتماعا للأمانة العامة/المكتب السياسي للتداول في الجولة الأولى من المفاوضات الحكومية لسعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية المكلف.

ويرى مراقبون أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية الجديد والمكلف، غيّر من أسلوب التفاوض مع العائلة الحزبية المغربية، ولكنه سيبقى ملتزما بتوجيهات المكتب السياسي/الأمانة العامة للحزب.