بريطانيا تحذر من تهديد إرهابي يستهدف الطائرات في تونس

حذرت الحكومة البريطانية، الأربعاء، من #تهديد_إرهابي جدي يستهدف #الطائرات في #تونس، مشيرة إلى أنها قررت اتخاذ #إجراءات_أمنية مشددة وإضافية على #الرحلات المباشرة من تونس باتجاه المملكة المتحدة.

كما دعت، في بيان لها على موقعها الرسمي، مواطنيها إلى التنسيق مع السلطات الأمنية والمسؤولين لمزيد من المعطيات بخصوص الرحلات باتجاه تونس، موضحة أن هذا التحذير لا يأتي لمنع مواطنيها من السفر وإنما لدعوتهم لالتزام #الحذر فقط.

وكانت #بريطانيا قد أعلنت #حظر حمل #أجهزة_إلكترونية على متن الطائرات القادمة إليها من تونس.