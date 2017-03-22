تونس.. المرضى بدون أطباء طيلة يومين!

خاض الأطباء في #تونس إضراباً عاماً ليومين، ما أثار غضب المواطنين، لاسيما الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري والقلب وغيرهما من الأمراض.

وفي تصريح لوسائل الإعلام، قالت حبيبة الميزوني، المسؤولة النقابية لقطاع الأطباء، إن الأطباء قرروا الدخول في إضراب ليومين، محملة الحكومة مسؤولية عما يحصل في القطاع، ومشيرة إلى أنه لا يوجد حد أدنى من التجاوب من قبل الحكومة مع مطالب الأطباء.

وأضافت الميزوني أنه تم الإعلان عن الإضراب منذ أسبوع، ومع ذلك لم تتحرك #وزارة_الصحة أو أي جهة حكومية أخرى لفتح باب الحوار والتفاوض مع الأطباء.

من جهة أخرى، اشتكى المواطنون الذين التقاهم مراسل "العربية.نت" في مستشفيات العاصمة تونس من التأثيرات السلبية لهذا #الإضراب على وضعهم الصحي، مشيرين إلى أن الأوضاع الصحية للكثير منهم تستدعي التدخل العاجل، وأن الإضراب سيؤثر على صحتهم ويهدد بالتالي حياتهم.

وينفذ الأربعاء وغداً الخميس أطباء الاختصاص في القطاعين العام والخاص إضراباً عن العمل، مع الاشارة إلى أن الخدمات الطبية تكاد تكون شبه متوقفة باستثناء بعض الحالات الاستعجالية.

يأتي هذا الإضراب وفق مصادر نقابية للمطالبة بصياغة قانون وقتي يخص المسؤولية الطبية والإفراج عن أحد الأطباء على خلفية خطأ طبي.

وكانت نقابات #الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الصحة العمومية والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين، أكدت، في بيان مشترك "على وقوفهم صفاً واحداً ضد الهجمة الشرسىة التي يتعرض لها القطاع الصحي العمومي بضرب مقوماته تمهيداً للتفويت فيه وتكريساً لتنصل الدولة من واجباتها تجاهه"، وفق نص البيان.