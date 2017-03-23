العاهل الأردني يجري زيارة رسمية إلى المغرب

أقام #العاهل_المغربي محمد السادس في القصر الملكي في #الرباط، حفل استقبال رسمي، للعاهل الأردني عبد الله الثاني، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى #المغرب.

وعند وصول العاهلين المغربي والأردني إلى الساحة الكبرى في المشور في القصر الملكي بالرباط، قامت فرقة مغربية من الفرسان الخيالة بخفر الموكب الملكي، كما أطلقت المدفعية المغربية 21 طلقة ترحيبية بمقدم عاهل #المملكة_الأردنية.

وربطت الصحافة الورقية في المغرب بين زيارة #العاهل_الأردني وبين دعوة رسمية أردنية للعاهل المغربي محمد السادس للحضور والتواجد في القمة العربية المنتظرة في المملكة الأردنية خلال العام الجاري.

وترتبط الرباط وعمان بـ"علاقات منظمة" تحت مظلة 60 اتفاق تعاون دولي في مختلف المجالات، وفق ما نشرته وكالة الأنباء المغربية، ومن بينها ما يتعلق بالمنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر، والاتفاق العربي لتيسير المبادلات التجارية، واتفاقات التعاون والتبادل الحر التي تجمع من جهة المغرب والأردن، ومن جهة ثانية #الاتحاد_الأوروبي والولايات المتحدة.

ومن المرتقب أن يجري العاهلان المغربي والأردني #مباحثات رسمية في القصر الملكي في الرباط، قبل أن يحضرا معا في مأدبة عشاء رسمية.

ويزور العاهل عبد الله الثاني المغرب في استجابة لـ "دعوة كريمة" للعاهل محمد السادس، كما أعلن الديوان الملكي المغربي.