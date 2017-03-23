شاهد.. شاب يقتحم موكب ملكي المغرب والأردن

اقتحم شاب مغربي لم يتجاوز العقد الثالث من عمره موكب #العاهل_المغربي الملك محمد السادس، أمس الأربعاء، خلال مراسم استقباله #العاهل_الأردني الملك عبد الله الثاني في مدينة #الرباط، لكن أفراد #الحرس_الملكي أفشلوا محاولات الشاب في الوصول لسيارة الملك وتمكنوا من القبض عليه.

وأظهر فيديو بثه التلفزيون المغربي، الشاب وهو يركض بمحاذاة الموكب محاولاً الوصول إلى سيارة الملك المغربي أكثر من مرة، إلا أن أفراد الحرس الملكي بمعاونة الدراجات النارية منعوه من تحقيق هدفه عقب مطاردة مثيرة له وسط الموكب الملكي، ومن ثم القبض عليه، ليتابع الموكب طريقه بشكل عادي.

وكان الملك المغربي، محمد السادس، قد استقبل أمس العاهل الأردني عبد الله الثاني الذي حلّ بالمغرب في زيارة رسمية ستستغرق 3 أيام، وسط احتشاد المئات من المواطنين في الشوارع الرئيسية التي مر منها موكب عاهلي #المغرب و #الأردن وحتى القصر الملكي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القمة الثنائية تأتي قبل بدء أعمال #القمة_العربية التي ستعقد في الأردن نهاية الشهر الحالي.