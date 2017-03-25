الرباط: اعتقال المشتبه بهم في قتل برلماني مغربي

أعلن #المغرب ليلة الجمعة إلى السبت، عن #اعتقال #المتورطين في #قتل عبد اللطيف مرداس، النائب في البرلمان المغربي.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه بهم، بحسب السلطات المغربية، في الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة.

وتتواصل الأبحاث في أول جريمة قتل راح ضحيتها #برلماني_مغربي.

وأصبحت هوية المشتبه بهم معروفة للمصالح الأمنية المغربية، كما حجزت #الشرطة السيارة المستعملة في تنفيذ #جريمة القتل.

وفي منازل المشتبه بهم في جريمة #قتل البرلماني، حجزت الشرطة المغربية بندقية للصيد، وخراطيش شبيهة بالمستعملة في تنفيذ جريمة القتل، جارٍ تحليلها في مختبر متخصص تابع للشرطة المغربية.

هذا وأعلن مكتب محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، التابع للاستخبارات الداخلية المغربية، عن "استجلاء حقيقة جريمة القتل العمد، باستعمال السلاح الناري"، ضد النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس، أمام منزله في حي كالفيورنيا في مدينة الدار البيضاء، بتاريخ 7 مارس الجاري.

واشتغل مكتب محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة على فك خيوط أول جريمة قتل، راح ضحيتها برلماني مغربي، في تنسيق فرقة النخبة في الشرطة المغربية، وفرقة محققين للشرطة في مدينة الدار البيضاء.

ومكن تجميع معطيات تقنية، وتحليل بيانات، بحسب الرباط، للتوصل إلى "قرائن مادية دامغة"، عبر "تحليل الآثار التي تم رفعها من مسرح الجريمة".