بعثة الجامعة العربية إلى الجزائر لمراقبة الانتخابات

تتوجه #بعثة من #جامعة_الدول_العربية، الأحد، إلى الجزائر في مهمة رسمية، للمشاركة في #مراقبة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 4 مايو/أيار المقبل.

وتأتي مهمة البعثة التي تترأسها السفيرة هادية صبري مدير أمانة شؤون الانتخابات، تلبية لدعوة تلقاها الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط من وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة.

وأفاد بيان للجامعة العربية، اليوم السبت، أنه من المقرر أن يلتقي الوفد خلال مهمته بالجهات المعنية، بدءاً من اللجنة الوطنية المكلفة بتنظيم الانتخابات، والهيئة العليا المستقلة لمراقبة #الانتخابات، مروراً بالمسؤولين في وزارات #الخارجية و #الداخلية والعدل والاتصال، وسلطة الضبط السمعي البصري، بالإضافة إلى ممثلي #الأحزاب_السياسية المشاركة في السباق البرلماني.

وأضاف البيان أن هذه الزيارة "تهدف إلى التعرف على آخر الاستعدادات المتخذة في إطار الإعداد لهذه الانتخابات، وإتمام كافة الترتيبات اللوجيستية المتعلقة بمشاركة بعثة جامعة الدول العربية، والاستماع إلى مختلف الملاحظات والرؤى حول مجريات العملية الانتخابية".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية الجزائرية، في الرابع من مايو/أيار القادم.