حكومة الوفاق تصدر قراراً بتشكيل قوة عسكرية في سرت

أصدرت #حكومة_الوفاق الليبية في #طرابلس الجمعة، قراراً بتشكيل قوة عسكرية لحفظ الأمن والاستقرار في مدينة #سرت وضواحيها، وتكون مرجعيتها لوزارة الدفاع.

وستتولى تلك القوة القيام بمهام التأمين والحماية لمكافحة الأعمال الإرهابية ودعم مؤسسات الدولة الرسمية.

وتتشكل من ثلاثة آلاف مقاتل وضابط، من منتسبي عملية "البنيان المرصوص" التي تصدت لتنظيم داعش في المدينة الساحلية.

يذكر أن غرفة عمليات #البنيان_المرصوص ، التابعة لحكومة الوفاق التي يترأسها فايز #السراج ، كانت فرضت قبل 10 أيام حظراً للتجوال في كامل سرت وضواحيها، وذلك إثر ما أسمته "تحركات لفلول #داعش" جنوبي المدينة.