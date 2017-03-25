ضابط سامي جزائري مزيف نصب على الكثيرين لسنوات

تمكنت فرقة الأبحاث التابعة لكتيبة #الدرك الجزائري، للدائرة الإدارية بئر مراد رايس، بالجزائر العاصمة، مؤخرا من توقيف شخص ينتحل هوية ضابط سامي بـ #الجيش_الجزائري ، وكذا حجز ألبسة و #وثائق_عسكرية وأجهزة إلكترونية، حسب بيان لذات المصالح.

وأوضح البيان أن فرقة الأبحاث التابعة لكتيبة الدرك الوطني لبئر مراد رايس، تمكنت مؤخرا من الإيقاع بأحد الأشخاص انتحل هوية ضابط سامي في صفوف الجيش الجزائري، و #نصب و #احتال وأوهم ضحاياه بأنه إطار سامي في الدولة، وبإمكانه التدخل لهم في قضاء حاجياتهم بالوساطة مقابل #مبالغ_مالية.

وأفاد المصدر أن العملية أسفرت عن حجز كمية معتبرة من الألبسة ووثائق عسكرية، كانت بحوزته في منزله أثناء تفتيشه، كما تم حجز سيارة رباعية الدفع مزودة بمنبهات وأضواء #الشرطة، كان يستعملها المشتبه فيه في مختلف تنقلاته، حتى لا يكون موضع شبهة، وتم اتخاذ إجراءات الحجز القضائي بشأن المركبة.

وأشار البيان إلى أن العملية تمت بناء على معلومات مؤكدة، تحصلت عليها عناصر فرقة الأبحاث بئر مراد رايس، مفادها وجود شخص #منتحل_صفة #ضابط سامي، ويتنقل بالزي الرسمي للجيش وبسيارات فاخرة، حيث تم رصد تحركاته خطوة بخطوة إلى حين توقيفه.

وأبرز المصدر أن المشتبه فيه تم تقديمه بتاريخ 2017/03/19 أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، وتم إيداعه #الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش.