هل تجاوز العدالة والتنمية الإسلامي عقدة الـ 7 انتخابيا؟

أصبح في حكم المؤكد في المشهد السياسي مغربيا أن #حزب_الاتحاد_الاشتراكي اليساري، السابع انتخابيا، سيتواجد في التحالف الحزبي للحكومة المغربية الجديدة.

وتوالت تغريدات من قيادات من #حزب_العدالة_والتنمية الإسلامي، الأول انتخاببا، تلمح إلى الأمر، من بوابات المصلحة الوطنية العليا في #المغرب ، وضرورات التوافق السياسي للحكومة المقبلة، فيما ذهب سليمان العمراني، نائب الأمين العام للحزب إلى الاستعارات من صلح الحديبية في الإسلام ومن حلف الفضول في الجاهلية.

وبقي عبد الإله #بن_كيران رئيس الحكومة المعفى، رافضا لتواجد حزب الاتحاد الاشتراكي اليساري في حكومة يقودها، طيلة 5 أشهر، قبل قرار من العاهل المغربي محمد السادس بتعيين قيادي آخر هو سعد الدين العثماني، من حزب العدالة والتنمية، رئيس حكومة مكلفا.

ففي انتظار تأكيد رسمي من الحزب الذي يقود الحكومة، فإن عقدة الاتحاد الاشتراكي جرى تجاوزها في اتجاه القبول بحزب الوردة، كما يلقب مغربيا، في الحكومة المقبلة، وسط توقعات بتسلم الحزب لوزارة شؤون إفريقيا، في أعقاب عودة الرباط الرسمية إلى الاتحاد الإفريقي.

هذا ورفضت قيادات من حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الجواب عن سؤال لمراسل "العربية"، حيال دخول حزب الاتحاد الاشتراكي، أو عن أسماء الأحزاب السياسية في الحكومة المغريية المقبلة.

ولم يكشف رئيس الحكومة المكلف الجديد، بعد مرور 8 أيام على تعيينه من الملك محمد السادس، عن ولادة أي تحالف حزبي حكومي، أو الأحزاب السياسية التي لا مجال للتحالف معها.