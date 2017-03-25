واشنطن "متوجسة".. "صلة لا يمكن نكرانها" بين حفتر وروسيا

عبرت واشنطن عن قلقها الكبير من النفوذ الروسي في #ليبيا. وقالت القيادة الأميركية في إفريقيا إن ثمة صلةً "لا يمكن إنكارها" بين موسكو والقائد العسكري في ليبيا خليفة #حفتر، متحدثة عن وجود روسي على الأرض في المنطقة"، ومعتبرة أن المحاولات الروسية للتأثير في ليبيا مثيرة للقلق.

وفي هذا السياق، اتهم قائد القوات الأميركية في أفريقيا، الجنرال توم والد هوسر، الجمعة #روسيا بمحاولة ممارسة نفوذ في ليبيا بوسائل عسكرية وصفقات نفط أو أسلحة.

وذهب هوسر إلى حد تأكيد وجود قوات روسية على الأرض دون أن يوضح إن كانت داخل ليبيا أو بجوارها.

ويأتي الكشف عن هذه المعلومات عقب لقاءات رسمية جمعت بين مسؤولين روس وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر.

إلى ذلك، تعهد والد هوسر بإبقاء قوة في ليبيا لجمع معلومات استخباراتية والعمل مع #حكومة_الوفاق في #طرابلس إذا تطلبت الحرب ضد #داعش.

وقد يرجئ التنافس الروسي الأميركي مساعي الحل في ليبيا الممزقة بين عدة حكومات وميليشيات متنازعة على الأرض، خاصة في ظل استمرار الخلاف بشأن تعيين خلف للمبعوث الأممي مارتن #كوبلر بعد الرفض الروسي القاطع لترشيح الدبلوماسي الأميركي ريتشارد ويلكوكس للمنصب.

ويعتبر هذا الرفض الروسي ثاني محطات الجدل خلال الآونة الأخيرة بشأن ترشيح مبعوث جديد لحل الأزمة، بعد أن طالته انتقادات عديدة من الفرقاء الليبيين.