الجيش الوطني يستهدف زورقا ببنغازي ويشن غارات على درنة

شنت مقاتلات تابعة لـ #الجيش_الوطني_الليبي عدة غارات جوية منذ صباح أمس الجمعة وحتى اليوم على عدد من مواقع التنظيمات الإرهابية المسيطرة على مدينة #درنة شرق #ليبيا.

وأفاد شهود عيان لـ"العربية.نت" أن الغارات بدأت باستهداف آليات كانت تحاول التقدم بمنطقة #الظهر_الحمر جنوب المدينة لتواصل غاراتها بشكل مكثف حتى مساء اليوم الأحد وتمكنت من تدمير عدد من المواقع وسط حصار خانق على المدينة منذ أشهر.

وفي سايق متصل، أكد مصدر عسكري أن عملية اقتحام مدينة درنة لم تصدر بها أوامر عسكرية حتى الآن، إلا أنه أوضح أن القتال متواصل بمنطقة #الصابري و #سوق_الحوت على ساحل مدينة #بنغازي.

وقال المصدر في حديث لـ"العربية.نت" إن القوات البحرية تمكنت من محاصرة زورق بحري كان يحاول الاقتراب من مرسى بحري بمنطقة الصابري قبل أن تقوم طائرة حربية بتدميره بالكامل.

وأوضح المصدر أن الزورق كان يقل عتادا عسكريا وذخائر ومؤنا، لكنه غرق قبل تمكنه من إفراغ شحنته بفعل المراقبة الجوية المستمرة للشاطئ.

وردا على سؤال عن تأخر حسم المعركة في بنغازي، قال المصدر: "لم يتبق إلا الصابري وسوق الحوت، حيث تنتشر جيوب متحركة وقليلة جدا. وما يعطل حركة الجيش هو تحول الصابري إلى حقل ألغام كبير جدا تصعب فيه الحركة والتنقل".

وأضاف: "ليس أمام المجموعات المتبقية بالصابري سوى الانتحار الجماعي. الخطط الموضوعة الآن لتحرير الحي تولي الأهمية للتقليل من الخسائر البشرية في صفوف الجيش أهمية كبيرة".