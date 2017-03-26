المغرب.. العثماني يكسر الجمود ويعلن ولادة ائتلاف حكومي

عقب أكثر من 5 أشهر من الجمود في #المغرب، أدت المفاوضات في نهاية المطاف إلى اتفاق على تشكيل #ائتلاف_حكومي ، ومن المفترض أن يتم سريعاً تأليف الحكومة الجديدة التي ستضم 6 أحزاب، وفق ما أعلن رئيس الحكومة المغربية المكلف #سعد_الدين_العثماني السبت.

وكان #العاهل_المغربي الملك #محمد_السادس عين العثماني رئيسا للحكومة، ليحلّ مكان عبد الإله #بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الذي تم إعفاؤه.

والعثماني نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي فاز في الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول/أكتوبر 2016، وكان قد بدأ مشاورات مع الأحزاب الرئيسية في البرلمان.

6 تشكيلات سياسية

وبعد 5 أشهر من المفاوضات المكثفة والمطولة، لم يتمكن بنكيران من جمع الحد الأدنى من الأصوات اللازمة وعددها 198 ليحصل على الثقة لحكومته في البرلمان.

وسيضم الائتلاف الحكومي الجديد كلاً من حزب #العدالة_والتنمية ، حزب التقدم والاشتراكية، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حسب ما أعلن العثماني خلال مؤتمر صحافي.

وأضاف العثماني من مقر حزبه في الرباط إثر لقائه رؤساء تلك المكونات السياسية أنه "سيتم تشكيل لجنة ابتداء من الأحد للنظر في تعيين الوزراء وإعداد برنامج حكومي".

ووافق رئيس الحكومة المكلّف في نهاية المطاف على مشاركة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الائتلاف الحكومي العتيد، وهي مسألة كانت حتى الآن سبباً أساسياً لجمود المفاوضات.

وكان الوجه السياسي الجديد النافذ في المغرب الملياردير ووزير الزراعة السابق عزيز اخنوش قد اشترط مشاركة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الحكومة، لكن بنكيران رفض ذلك واعتبره خطاً أحمر.

وسيستند الائتلاف الحكومي الجديد إلى غالبية من 240 نائباً من أصل 395 هي مجموع مقاعد مجلس النواب.

والتزم رئيس الحكومة المكلف، أمام الصحافيين، بإتمام إصلاحات الحكومة السابقة التي قادها زميله في الحزب، وسلفه في رئاسة الحكومة، عبد الإله بنكيران.

ومن جهتها، أحزاب التحالف الحكومي، بدأت النقاش حول سلم الأولويات للخمس سنوات المقبلة.

تطلع لتجاوز نصف سنة من البياض

وما بعد إعفاء العاهل المغربي محمد السادس، وتكليف سعد الدين العثماني، تتسارع الخطى مغربيا وفق المراقبين، لتشكيل حكومة جديدة، تتجاوز نصف سنة من البياض الحكومي والإداري، ومن تطلعات المغاربة المؤجلة.

ويسرع العثماني اللقاءات الحزبية بعيدا عن الإعلام، لإخراج #حكومة وصفها بحكومة الإنجاز والفعل.

وتعهد العثماني بالاستمرار في إتمام إصلاحات بدأت مع الحكومة المنتهية ولايتها، التي ترأسها وقادها حزبه العدالة والتنمية.

العثماني: حكومة مواصلة الإصلاحات

ومن العناوين البارزة لبرنامج الحكومة المقبلة، إصلاح الإدارة، ورفع تحدي جودة الخدمات في التعليم والصحة والتشغيل ومحاربة الفساد.

وتعهد رئيس الحكومة المكلف باحترام رغبة العاهل محمد السادس في ميلاد حكومة كفاءات ببرنامج عمل دقيق، وتستجيب لتطلعات الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.

هذا وستتواصل اجتماعات القيادات الحزبية المغربية للتحالف الحكومي، في الساعات المقبلة لوضع الهندسة الحكومية أي توزيع الحقائب الوزارية بين أحزاب التحالف الحكومي، من أجل تقديمها للعاهل المغربي محمد السادس، وصياغة البرنامج الحكومي.