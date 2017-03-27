تونس...تجدّد الاحتجاجات جنوب البلاد للمطالبة بالتشغيل

اندلعت موجة جديدة من الاحتجاجات في محافظة #تطاوين جنوب #تونس للمطالبة بتوفير فرص عمل للشباب العاطل داخل الشركات البترولية المنتصبة في الجهة، وتخصيص نسبة من العائدات النفطية لهذه الشركات لإقامة مشاريع وتحسين الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للسكان.

ودخلت #الاحتجاجات في هذه المنطقة الحدودية مع #ليبيا يومها الرابع حين قام المحتجون بقطع الطرقات الرئيسية خاصة في منطقة المزطورة التي دخلت في #إضراب عام مفتوح، مما أدى إلى تعطل حركة سير المارة والشاحنات التابعة للشركات البترولية في الجهة.

ويشتكى سكان محافظة تطاوين خاصة المناطق القريبة من الحدود مع ليبيا من تهميش منطقتهم رغم أنها تتوفر على أهم الحقول النفطية، ومن تدهور أوضاعهم المعيشية في ظل ارتفاع نسبة الفقر والبطالة بسبب انعدام مواطن الشغل وتعثر المشاريع وتدهور البنية الأساسية كالطرقات.

منصف خبير مدير #اللجنة_الجهوية لحقوق الإنسان بمحافظة تطاوين، أكد أن المنطقة تشهد حالة احتقان اجتماعي بسبب انعدام آفاق التشغيل وغياب مظاهر التنمية في الجهة، خاصة بعد إغلاق معبر وازن الذهيبة الحدودي مع ليبيا وتوقف الحركة التجارية خاصة تهريب البنزين مصدر رزق للشباب في المنطقة.

وتابع في تصريح مع "العربية.نت" قائلا: "الناس تشعر بالظلم هنا والخذلان، هناك فساد مالي كبير داخل الشركات البترولية، فمثلاً تخصص هذه الشركات سنوياً نسبة من عائداتها المادية كمساهمة منها لتنمية الجهة وإقامة مشاريع بها، إلا أن هذه الأموال تتم سرقتها وتوزيعها على #الشخصيات التي تمتلك النفوذ دون مراعاة لاحتياجات الجهة وأبنائها حتى بقيت المنطقة على حالها".

ورسمياً، وكمحاولة لتهدئة الاحتجاجات تنعقد اليوم الاثنين سلسلة من الاجتماعات بين المسؤولين في الجهة للنظر في مشاغل المحتجين ومحاولة إيجاد حلول لها وينتظر أن يعلن عن نتائج الاجتماعات في وقت متأخر الاثنين.

ويعتبر معدل #البطالة في محافظة تطاوين الأعلى في تونس حيث يصل إلى نسبة 32 %.