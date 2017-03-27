شاهد بالفيديو كيف قُتل البرلماني المغربي

أعاد المشتبه الرئيسي بقتل برلماني مغربي تمثيل جريمته في حي #كاليفورنيا الراقي في مدينة #الدار_البيضاء، صباح الأحد.

وحضر المشتبه فيه الرئيسي بقتل النائب عبد اللطيف مرداس، لابساً قبعة على متن نفس السيارة السوداء التي نفذ بها جريمة القتل ببندقية صيد في أذار/مارس الجاري.

وبغياب معطيات رسمية حول هوية القاتل، أفادت صحف مغربية أن القاتل عضو مجلس بلدي، ومسؤول في جمعية غير حكومية للقنص الصيد.

وفي مفاجأة بالقضية، التي أثارت الرأي العام المغربي، تناقلت الصحافة المغربية أن زوجة البرلماني متورطة أيضاً في مقتل زوجها مرداس، بتخطيط مع عضو المجلس المحلي، واسمه الأول هشام، وامرأة أخرى تشتغل عرافة، وجندي متقاعد تحوم حوله شبهة تدبر بندقية تنفيذ جريمة القتل.

ومن المرتقب صدور مذكرة بحث دولية في مشتبه فيه آخر بعد أن غادر المشتبه فيه #المغرب إثر تنفيذ الجريمة.

هذا ورافقت فرقة من مكتب محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، المتهم الرئيسي، وسط حراسة مشددة، إلى مسرح الجريمة لإعادة التمثيل.

ولقي عبد اللطيف #مرداس، عضو البرلمان عن حزب الاتحاد الدستوري، مصرعه بثلاث رصاصات من بندقية صيد.