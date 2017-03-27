متظاهرون يهاجمون مقراً لسكن الشرطة في المغرب

هاجم #متظاهرون، مساء الأحد، مقراً لسكن الشرطة في منطقة الحسيمة شمال #المغرب، متسببن بـ #أضرار_مادية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية نقلاً عن مصادر محلية.

وقالت الوكالة إن "مجموعة أفراد عائدة من #تظاهرة مساء الأحد إلى بلدة آيت يوسف وعلي، هاجمت بـ #الحجارة مقر سكن مخصصاً لعناصر #الأمن_الوطني في أمزورين وأضرمت النار في محيطه".

وأضافت أن أربع سيارات وحافلة لقوات الأمن وكذلك سيارة خاصة أحرقت.

وتدخلت قوات الأمن لإعادة النظام، بحسب المصادر نفسها، وفتح #تحقيق.

وشهدت مدينة الحسيمة في منطقة الريف (شمال) في 2016 سلسلة من التظاهرات الشعبية بعد مقتل بائع السمك، محسن فكري، داخل شاحنة نفايات في 28 تشرين الأول/أكتوبر.