نيابة المغرب: الجنس والانتقام وراء مقتل النائب مرداس

كشفت #النيابة_العامة_المغربية، في مدينة #الدار_البيضاء، أن الدافع وراء مقتل النائب البرلماني المغربي #عبد_اللطيف_مرداس هو "تقليدي.. أي الجنس والمال والرغبة في الانتقام".

ونفت النيابة في تصريح رسمي للصحفة المغربية أن يكون وراء مقتل #مرداس أي دافع سياسي أو إرهابي أو "جريمة منظمة عابرة للحدود".

وقررت النيابة العامة متابعة المتهمين الـ3 المشتبه في وقوفهم وراء مقتل النائب في #البرلمان_المغربي، وفق القانون الجنائي المغربي، بتهم تكوين #عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، مع حمل سلاح دون ترخيص.

وأكدت النيابة العامة المغربية أن المتهمين المعتقلين على ذمة القضية هم 3، فيما لا يزال البحث جاريا عن مشتبه فيه رابع، لا يزال فارا خارج #المغرب، وصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية.

ويقف مكتب محاربة #الإرهاب والجريمة المنظمة في المغرب، واسمه الرسمي المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمخابرات #الداخلية_المغربية، بحسب الصحافة المغربية، وراء فك لغز أول عملية قتل لـ #نائب_مغربي خلال ولايته التشريعية.

وعمل مكتب محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، على اعتقال المشتبه فيهم في مقتل النائب البرلماني المغربي، قبل نهاية شهر واحد، بتنسيق مع فرقة النخبة في #الشرطة_المغربية وفرقة المحققين بالشرطة في مدينة الدار البيضاء.