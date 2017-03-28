السفارة الليبية في عمان تقاطع اجتماعات القمة العربية

كشفت مصادر إعلامية ليبية عن اعتراض السفارة الليبية في #الأردن على مشاركة وفد المجلس الرئاسي لحكومة #الوفاق الوطني في القمة العربية.

وبحسب المصدر فإن السفارة المكلفة من الحكومة المؤقتة التي يترأسها عبد الله الثني، تعتبر المجلس الرئاسي غير دستوري وفاقداً للشرعية.

فبالتزامن مع وصول وزراء خارجية الدول العربية إلى المملكة الأردنية للمشاركة في الدورة الثامنة والعشرين من #القمة_العربية، واجه الوفد الليبي مجدداً بعض العراقيل على خلفية هذا #الانقسام السياسي.

واعترضت السفارة الليبية في #عمان، وهي تلك المكلفة من الحكومة المؤقتة التي يترأسها الثني، على مشاركة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في القمة العربية، ورفضت تقديم أي خدمات لوجستية لوفد المجلس الرئاسي، معتبرة أنه فاقد للشرعية وغير دستوري.

وهذا الموقف الذي أعلنت عنه السفارة يتضارب مع موقف الأردن الذي أعلن ولأول مرة اعترافه بالاتفاق السياسي.