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بريطانيا تحذر مجدداً من "إرهاب الطائرات" في تونس

المصدر: تونس – العربية.نت
خريطة لتونس فيها إشارة إلى المناطق التي تعتبر خطرة
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للمرة الثانية في أقل من أسبوع، جددت #الحكومة_البريطانية، الاثنين، تحذيرها من خطر استهداف الطائرات في تونس، مؤكدة أن "هناك خطراً أمنياً كبيراً من الإرهاب ضد الطيران".

وأشار بيان رسمي إلى "أن الحكومة البريطانية اتخذت إجراءات أمنية إضافية في العديد من البلدان بما في ذلك تونس"، لافتة إلى أن رحلاتها ما زالت تغادر من #المملكة_المتحدة إلى تونس.

كما دعت بريطانيا إلى التعاون مع مسؤولين أمنيين عند المرور عبر #تونس إلى المملكة المتحدة. وقد تضمن البيان خريطة لتونس فيها إشارة إلى المناطق التي تعتبر خطرة.

يذكر أن #بريطانيا كانت قد حذرت الأسبوع الماضي أيضاً في بيان رسمي لها من إمكانية استهداف طائرات في تونس.

كلمات دالّة

#الحكومة البريطانية, #المملكة المتحدة, #تونس, #بريطانيا

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