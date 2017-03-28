مسؤول تونسي: شاب حاول دخول البرلمان بسكين

أكد مسؤول في #البرلمان_التونسي أن قوات الأمن اعتقلت، الثلاثاء، شابا يحمل سلاحا أبيض كان يريد دخول مقر البرلمان بالعاصمة #تونس.

وأضاف أن قوات الأمن أوقفته عند نقطة التفتيش الإلكتروني قبل دخوله دون إعطاء تفاصيل.

وأفاد مصدر آخر أن الشاب كان يحمل #سكينا.

ولم تعلن السلطات تفاصيل إضافية عن هوية الشاب، أو إن كان ينوي شن #هجوم.

ونقل راديو "شمس إيه.إف.إم" عن النائبة #زينب_البراهمي قولها إن الشاب كان بين مجموعة طلبة حاولوا حضور الجلسات العامة في البرلمان.



وقوات الأمن التونسية في حالة تأهب قصوى منذ هجوم استهدف #متحف_باردو قبل عامين وقتل فيه عدد من السياح الأجانب بعد أن فتح متطرفان النار عليهم. ومتحف باردو ملاصق لمقر البرلمان.



وذكرت وسائل إعلام محلية أنه يجري التحقيق مع الشاب في مقر الفرقة الأمنية في باردو.