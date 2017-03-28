هل يعمق النفط الانقسام في ليبيا؟

أثار قرار المجلس الرئاسي لحكومة #الوفاق (حكومة مدعومة من الأمم المتحدة ويترأسها #فايز_السراج بطرابلس) بشأن إلغاء #وزارة_النفط و #الغاز ونقل اختصاصاتها إليه لغطاً وجدلاً واسعين في الأوساط المحلية، حيث اعتبره معارضون للقرار التفافاً من المجلس لتعويض خسارة منطقة #الهلال_النفطي التي تمكنت قوات #الجيش_الوطني من استعادة السيطرة عليها قبل أسبوعين من قوات سرايا الدفاع عن بنغازي.

وخلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، أعلنت قوات #سرايا_الدفاع عن #بنغازي التي أشيع أنها مدعومة من وزارة دفاع حكومة الوفاق، عن تسلميها لميناءي السدرة ورأس لانوف لحكومة الوفاق، وقامت الأخيرة بتعيين رئيس جديد لحرس المنشآت النفطية لاستلام الميناءين، قبل أن تفاجأ بتقدم كاسح لقوات الجيش التي تمكنت من استعادة السيطرة على الميناءين منتصف الشهر الجاري.

وواجه المجلس الرئاسي قرار الحكومة المؤقتة (منبثقة عن مجلس النواب ويترأسها عبد الله الثني في البيضاء شرق البلاد) بشأن رفض توحيد إدارتي مؤسسة النفط واعتبار الإدارة في بنغازي هي الشرعية، بقرار أعلن عنه مساء أول من أمس يقضي بحل وزارة النفط والغاز بحكومته ونقل اختصاصاتها إليه.

ونص قرار المجلس الرئاسي على حل الوزارة وتوليه "اختصاصات الإشراف على استثمار الثروة النفطية واقتراح التشريعات اللازمة بشأنها". كما نص القرار على تولي المجلس اعتماد شروط وأوضاع المزايا التي يتقرر منحها للشركات النفطية العاملة في ليبيا وضرورة توليه البت في توصيات المؤسسة الوطنية للنفط المتعلقة بطلبات التخلي والتنازل عن عقود الامتياز واعتماد تراخيص الاستثمار وعقود الامتياز وما في حكمها من عقود استخراج النفط والغاز وإلغائها والقبول بالتحكيم"، وهي فقرات لا تخلو من الإشارة إلى العقود المبرمة مع شركات أجنبية كان آخرها شركة "روسفنت" الروسية تعاقدت معها مؤسسة النفط نهاية الشهر الماضي للاستكشاف والإنتاج بالمناطق الشرقية.

وكان رئيس مؤسسة النفط بطرابلس "مصطفى صنع الله " باعتبار أن " #المجلس_الرئاسي ليست لديه السلطة القانونية لتغيير أو تقييد سلطات وواجبات ومسؤوليات المؤسسة الوطنية للنفط".

وقال صنع الله في بيان له، ليل الاثنين: "لقد طالبت المجلس الرئاسي بحسب قراره" معللا بأن المجلس ليس من صلاحياته إجراء هذه التغييرات" وأضاف "مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا ولديه القدرة على إجراء هذه التغييرات"، لافتاً إلى أن المؤسسة تأسست بموجب قانون وليس بقرار، ومن يمتلك تغيير القانون هو الجهة التشريعية.

وبيّن أن " #المؤسسة_الوطنية_للنفط أنشئت وفق قوانين تنظمها وتحدد صلاحياتها، ولن يستطيع أحد أن يسلب منها أو يقلص صلاحياتها بأي شكل من الأشكال في الوقت الحالي، تحديداً وهذا سر قوة المؤسسة الوطنية للنفط".

ومن جانبه، اعتبر النائب بمجلس النواب "زياد دغيم" قرار المجلس الرئاسي التفافا وردة فعل على عادة الجيش سيطرته على الموانئ النفطية وقرار الحكومة إلغاء توحيد المؤسستين.

وأضاف دغيم في تصريح صحافي أن "القرار لا قيمة قانونية له وأنه لا يعدو كونه محاولة مشبوهة للتنفع والتربح ورهن مقدرات الشعب الليبي للدول الداعمة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق" متهما دولاً وشركات نفطية بــ"التواطؤ في التعاطي مع هذا القرار بدفع عمولات لاستصدار القرار"، لافتا الى أن وزارة النفط بليبيا "أصبحت وزارة حسب الطلب والنفط الليبي تملكه وتديره المؤسسة الوطنية للنفط، والتي نشأت بقانون لا يلغيه قرار".