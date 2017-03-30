المغرب.. مفاوضات تشكيل الحكومة تتصدر ترند مواقع التواصل

تحتل #مفاوضات #تشكيل_الحكومة الجديدة في #المغرب هذه الأيام صدارة #الترند على #مواقع_التواصل الاجتماعي حيث تعددت المواقف وتنوعت الرؤى واختلفت التكهنات والتوقعات، وبات المغاربة يخصصون جزءا كبيرا من منشوراتهم لتحليل المشهد السياسي في بلادهم مع قرب الإعلان عن ميلاد حكومة جديدة.

ومن خلال ما عاينه موقع "العربية نت" على المنشورات والصفحات المغربية على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن التفاعل مع مستجدات تشكيل الحكومة كان هو الملف الطاغي على نقاشات #الناشطين هذا الأسبوع وبات من أكثر المواضيع متابعة بكل تفاصيله الدقيقة، وهو ما يعكس عودة اهتمام #المغاربة بالمستجدات السياسية في بلادهم بعد فترة من #العزوف .

وأظهرت التدوينات والتعليقات انقساما في الآراء بين من يبدو متفائلا بما ستفرزه المفاوضات من حكومة موحدة ترضي جميع الأطراف وبين من يرى أن هذه الحكومة لن تخرج من جلباب التعيين بالولاءات و #المحاباة والترضيات على حساب الكفاءة.