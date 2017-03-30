رئيس حكومة المغرب ينفي تحديد أسماء وزراء جدد حاليا

أعلن سعد الدين #العثماني رئيس الحكومة المكلف، اشتغاله على "تدقيق هيكلة #الحكومة المقبلة" في #المغرب .

ففي تصريح صحافي، بعيد الساعة 23.00 من ليل الأربعاء بدقائق، شدد العثماني أن اجتماع المكتب السياسي/ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الإسلامي "لم تتحدث عن ما يروج من لوائح وزراء في الصحافة المغربية".

وكشف رئيس الحكومة أنه "لم يطلب بعد من أي حزب سياسي" في التحالف الحكومي، "لا المقاعد الوزارية ولا الأسماء للاستوزار".

وكشف العثماني في تصريحه الصحافي المقتضب عن "المرور في القريب العاجل" للتداول حول أسماء مشاريع الوزراء، بغية الاستمرار في مسلسل تسريع #تشكيل_الحكومة المغربية المقبلة.

وعين #العاهل_المغربي محمد السادس، يوم 17 مار س الجاري، في منصب رئيس حكومة مكلف، الطبيب النفساني الدكتور سعد الدين العثماني.

ويقترب المغرب من إنهاء ستة أشهر كاملة، أي نصف عام، منذ آخر #انتخابات تشريعية في 7 أكتوبر 2016.