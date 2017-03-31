الإعلان عن جبهة سياسية معارضة في تونس يوم الأحد

قال رئيس حزب "الاتحاد الوطني الحر"، #سليم_الرياحي، لمراسل "العربية.نت" في تونس، إنه سيتم يوم الأحد الإعلان عن ميلاد جبهة سياسية معارضة للائتلاف الحاكم الحالي، وسيطلق عليها اسم "جبهة الإنقاذ". مشيرا إلى أنها عبارة عن " تجميع للعائلة السياسية الوسطية والتقدمية في كيان سياسي موحّد محوره #تونس والتونسيون".

وتابع الرياحي قائلا: إن تونس اليوم في حاجة أكثر من أي وقت سابق لعملية إنقاذ ثانية ليست كالسابق، ولمعركة سياسية جديدة سنخوضها معا بكل الوسائل #الديمقراطية، بين من لا يملك برنامجا ومن له برنامج ، و بين من يحترم الدولة ومن ينتهكها".

وأعلن سليم الرياحي أن الجبهة السياسية الجديدة ستضم 12 حزبا، مؤكدا أن الأحزاب المكونة لها تنتظر الإعلان الرسمي عن تاريخ إجراء الانتخابات البلدية للبحث في طرق المشاركة فيها بالنجاعة المطلوبة، ولم يستبعد الرياحي أن تتحول الجبهة أو جزء منها الى حزب سياسي واحد.

وقد انضم لجبهة الإنقاذ إلى جانب "مشروع تونس" و"الاتحاد الوطني الحر" كل من حزب "الثوابت" والحزب "الاشتراكي" وحزب "العمل الوطني الديمقراطي" و#الهيئة_التسييرية لحركة " #نداء _تونس " المنشقة عن حزب النداء إلى جانب عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة.

وشدد القيادي في "حركة مشروع تونس" #مهدي_عبدالجواد في تصريح لـ"العربية.نت" أن الحركة و منذ تأسيسها حثت كل القوى الوطنية التقدمية للخروج من حال التشتت والانعزال. من أجل إعادة التوازن الذي اختل لفائدة أحزاب #الإسلام_السياسي وتفريعاته.

وأضاف أن الجبهة مشروع سياسي مشترك، يرتكز على المشترك بين التونسيين قبل أن ترتكز على نزعات للأحزاب. متابعا: نحن نعي اليوم أن انخراطنا في الجبهة، خيار استراتيجي، لأن كل ما نقوم به تحكمه بوصلة واضحة، استكمال المشروع الوطني التونسي، ومصالحة التونسيين مع ذاكرتهم، للتوجه جماعيا نحو التقدم.

واعتبر عبد الجواد أن العمل الجبهوي لا يلغي الأحزاب، بل يمنحها فرصا أكبر للعمل، و تجميع الأحزاب يمنح التونسيين الأمل ويعيد ثقتهم في العمل السياسي، بالجبهة توضح المشهد الحزبي، وتسهل عملية الفرز والاختيار.

وأكد عبد الجواد على أن الجبهة ليست ضد #النهضة، هي ضد الخلط بين الديني والسياسي، وعلى حركة النهضة أن تبين للتونسيين فعليا وعمليا ونظريا وحتى تنظيميا أنها غادرت المعبد الإخواني.

مشيرا الى أن الجبهة هدفها أن تكون بديلا للائتلاف الحكومي الحالي العاجز عن تحقيق التنمية وعن محاربة #الفساد والمافيا والتهريب، ولكنه ناجح في اقتسام التعيينات وفي نشر ثقافة "الأقربون أولى بالمعروف".