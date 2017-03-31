سابقة.. أولى المصحات الخاصة بالمغرب تتوقف عن العمل

في سابقة، دخل الأطباء الأخصائيون ومصحات القطاع الخاص في #المغرب، الخميس، في إضراب عن العمل، احتجاجاً على غياب قانون للتأمين الإجباري للقطاع الخاص، وكذلك من أجل المطالبة بمراجعة أسعار الفحوصات.

وتوقفت المصحات طوال اليوم على تقديم الخدمات الطبية للمرضى باستثناء الحالات العاجلة من أجل دفع وزارة #الصحة للاستجابة لمطالبهم، وذلك تلبية للدعوة التي دعا إليها كل من "التجمع النقابي للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص" و"الجمعيات الوطنية للمصحات الخاصة".

ويشتكي أطباء الاختصاص وأصحاب المصحات في المغرب من تأخر المصادقة على مشروع قانون رقم 15-98 المتعلق بنظام #التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطاً، واستمرار تعليقه بالرغم من مروره من المجلس الحكومي.

ويطالب المضربون كذلك بضرورة مراجعة تعريفة العلميات الجراحية والفحوصات الطبية التي لم يطلها التغيير منذ سنة 2006، رغم أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي كانت قد نصّت على ضرورة مراجعة أسعار الفحص عن #الأمراض والعمليات كل ثلاث سنوات.

ويقول في هذا السياق محمد العلاوي، وهو من الإطارات شبه الطبية بأحد مصحات الدار البيضاء لـ"العربية.نت"، إن "التغطية الصحية والاجتماعية حق مشروع لكل المواطنين وليس فقط للإطارات الطبية"، مضيفاً أنه "ليس من المعقول أن يبقى طبيب بدون تأمين صحي خاصة أنه معرض للأمراض أكثر من أي شخص آخر لأنه يعمل في ظروف محفوفة بالمخاطر ويجابه الأمراض يومياً".

وخلّف الإضراب داخل المصحات استياء كبيراً لدى المواطنين خاصة المرضى منهم الذين كانت لديهم مواعيد اليوم، حيث كتب مدوّن يدعو عبدو من العاصمة الرباط، أن "المصحات الخاصة أصبح همها الوحيد هو جني الأموال الطائلة ولم يعد يهمها لا صحة المواطن لا سمعة المغرب".