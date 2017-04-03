17 ديسمبر 2017 موعد إجراء الانتخابات المحلية في تونس

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في #تونس ، شفيق صرصار، الاثنين، عن موعد #الانتخابات_البلدية و #المحلية المقبلة والتي قال إنها ستجرى يوم الأحد 17 ديسمبر 2017 على أن يستكمل حل النيابات الخصوصية يوم 19 أبريل الجاري.

وأفاد صرصار أن #اقتراع الأمنيين والعسكريين في هذه #الانتخابات سيتم يوم 10 ديمسبر 2017، مشيرا إلى أن التصريح بالنتائج سيكون بداية من يوم 19 ديسمبر إلى غاية يوم 20 من الشهر ذاته، في حين أن الإعلان عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات سيتواصل إلى غاية يناير 2018.

وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات قد أكدت سابقا أن تجاوز سنة 2017 لتنظيم الانتخابات ستكون له تداعيات سلبية على كامل #المسار_الانتخابي.

كما حرصت على استيفاء عدد من الشروط لتنظيم الانتخابات البلدية القادمة على غرار المصادقة على مجلة الجماعات المحلية التي كان من المفترض إصدارها سنة 2015 وضمان إحداث وتركيز الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية والتي كان من المبرمج إحداثها وتركيزها منذ سنة 1997.

كما وضعت الهيئة جملة من الشروط التي تسمح بتنظيم الانتخابات قبل موفى السنة الحالية والتي تعهدت الحكومة باستيفائها من بينها حل النيابات الخصوصية قبل موفي مارس 2017 ومد الهيئة من التقسيم النهائي للدوائر الانتخابية البلدية واستكمال الميزانية المخصصة للانتخابات إلى جانب تفعيل الأمر المتعلق بالوضع على الذمة وإصدار الأمر المتعلق بضبط سقف الإنفاق للحملة الانتخابية.

يذكر أن عددا من الأحزاب من بينها "نداء تونس" و"حركة النهضة" و"المبادرة" قد اقترحت خلال اللقاء التشاوري مع الهيئة الأسبوع الماضي شهر ديسمبر 2017 لتنظيم الانتخابات، في حين اقترحت أحزاب أخرى من بينها "التيار الديمقراطي" و"الحزب الجمهوري" و"التكتل" و"مشروع تونس" تنظيمها في شهر مارس 2018.