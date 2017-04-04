هاشتاغ #تونس_تصفع_إيران يتصدر تريندات تويتر

تصدّر هاشتاغ #تونس_تصفع_إيران هذه الأيام هاشتاغات #تويتر العرب، وتفاعل العديد من الناشطين مع الاتهامات التي وجهتها #تونس لمسؤولين إيرانيين بفبركة تصريحات للرئيس التونسي، الباجي قائد #السبسي .

وكانت رئاسة الجمهورية التونسية قد تبرأت من تصريح نسبته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، وتناقلته وكالات ومواقع إيرانية أخرى، إلى السبسي زعمت فيه أنه "أشاد بالدور الإيراني في المنطقة"، وقال إنها "حامية العالم الإسلامي من كيان الاحتلال الصهيوني"، وذلك خلال لقائه، يوم الجمعة الماضي، بوزير الثقافة الإيراني، رضا صالحي أميري.

واتهم المغردون، عقب ذلك، من خلال تدويناتهم، الدبلوماسية الإيرانية بأنها تقوم على الكذب و #التزييف والتضخيم الإعلامي، مثنين على وقوف تونس في وجه مشروع التوسع في المنطقة الذي تقوده #إيران.