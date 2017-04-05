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الجيش الليبي يعلن انطلاق عملية للسيطرة على قاعدة تمنهنت

المصدر: العربية.نت
عناصر من الجيش الوطني الليبي "أرشيفية"
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أعلنت قيادة #الجيش_الوطني الليبي، اليوم الأربعاء، انطلاق عملية برية وجوية كبيرة للسيطرة على قاعدة "تمنهنت" التي كانت تسيطر عليها ميليشيات إرهابية.

ويتوقع بعد هذه العملية إعلان السيطرة الكاملة على جنوب ليبيا وتحريره وامتداد نفوذ الجيش الوطني إليه.

وتسيطر على قاعدتي الجفرة (وسط جنوب ليبيا) وتمنهنت (المحاذية لـ #سبها من الجنوب) اللتين تعتبران الأهم عسكريا واستراتيجيا في جنوب البلاد ميليشيات إرهابية فارة من #بنغازي، تتخذ مسمى "سرايا الدفاع عن بنغازي" شعاراً لها وذلك بمساندة ميليشيات أخرى منحدرة من #مصراتة.

كلمات دالّة

#الجيش الوطني, #سبها, #بنغازي, #مصراتة

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