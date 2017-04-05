الجيش الوطني الليبي يسيطر على مطار سبها

أكدت مصادر مقربة من قيادة #الجيش_الوطني_الليبي السيطرة الكاملة على #مطار_سبها بعد ساعات من الاشتباكات مع مليشيات موالية لـ #سرايا_الدفاع_عن_بنغازي.

وأوضحت المصادر أن اشتباكات متقطعة تدور الآن في أكثر من موقع عسكري بمدينة #سبها بغية السيطرة عليها بالكامل بالتوازي مع قتال عنيف تشهده محيط #قاعدة_تمنهنت العسكرية برا وجوا.

وقالت المصادر في حديث لـ"العربية.نت" إن قوات #الجيش_الوطني تنفذ في الوقت الحالي أوامر القيادة ببدء سيطرتها على كامل #الجنوب_الليبي، حيث تحركت #كتائب_شهداء_الزاوية باتجاه #قاعدة_الجفرة والتي من المحتمل أن تشهد عمليات عسكرية لتحريرها هي الأخرى.

وذكر المصدر أن سلاح الجو يستمر بالقصف بشكل دقيق سيما في قاعدة #تمنهنت والتي يعتقد أن السيطرة عليها بالكامل ستكون خلال الساعات القادمة.

وكان المكتب الإعلامي لقيادة الجيش الوطني الليبي أعلن في منشور عاجل ظهر اليوم عن انطلاق العمليات العسكرية البرية الفعلية لتحرير قاعدة تمنهت بمنطقة سبها بمشاركة سلاح الجو.

يشار إلى أن #جنوب_ليبيا تسيطر على أغلب أجزاءه قوات الجيش الوطني الليبي، بينما يتمركز خليط من المليشيات المناوئة للجيش في قاعدتي تمنهنت و #الجفرة وبعض المواقع داخل مدينة سبها وسط الجنوب.

وتتألف هذه المليشيات من مقاتلي الكتائب الفارة من #بنغازي والتي أعلنت عن تشكلها في يونيو/حزيران العام الماضي تحت مسمى #سرايا_الدفاع_عن_بنغازي وتبعيتها للمفتي المعزول #الصادق_الغرياني مدعومةً من مليشيات أخرى تتبع #المجلس_العسكري في #مصراته. ورغم نفي صلتها بالإرهاب إلا أن من أبرز قياديات "سرايا الدفاع عن بنغازي" #الساعدي_النوفلي الذي ظهر في فيديو التأسيس اشتهر من خلال ظهوره في فيديوهات عثر عليها الجيش في #اجدابيا إلى جانب #بلمختار_الأعور أحد أبرز قادة #القاعدة في المغرب العربي.