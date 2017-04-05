العاهل المغربي يعين الحكومة الجديدة

أعلن #الديوان_الملكي_المغربي اليوم الأربعاء أن #الملك_محمد_السادس عيّن #الحكومة_المغربية الجديدة برئاسة #سعد_الدين_العثماني.

وتضم الحكومة الجديدة خمسة أحزاب بالإضافة إلى حزب #العدالة_والتنمية الذي ينتمي إليه #العثماني والذي يقود التحالف الحكومي، وهي: #التجمع_الوطني_للأحرار و #الحركة_الشعبية و #الاتحاد_الدستوري و #الاتحاد_الاشتراكي_للقوات_الشعبية و #حزب_التقدم_والاشتراكية. ويأتي الإعلان عن تشكيل الحكومة بعد ما يناهز الستة أشهر من محاولات متعثرة لتشكيلها بسبب صراع بين الأحزاب المتحالفة.

وتتكون #حكومة_العثماني الجديدة من 39 وزيرا هم:

سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة

مصطفى الرميد، وزيرا للدولة مكلفا بحقوق الإنسان

عبد الوافي لفتيت، وزيرا للداخلية

ناصر بوريطة، وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون الدولي

محمد أوجار، وزيرا للعدل

أحمد التوفيق، وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية

محمد الحجوي، أمينا عاما للحكومة

محمد بوسعيد، وزيرا للاقتصاد والمالية

عزيز أخنوش، وزيرا للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

محمد نبيل بنعبد الله، وزيرا لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

محمد حصاد، وزيرا للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

مولاي حفيظ العلمي، وزيرا للصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي

عبد القادر اعمارة، وزيرا للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

الحسين الوردي، وزيرا للصحة

عزيز رباح، وزيرا للطاقة والمعادن والتنمية المستدامة

محمد ساجد، وزيرا للسياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي

رشيد الطالبي العلمي، وزيرا للشباب والرياضة

محمد الأعرج، وزيرا للثقافة والاتصال

بسيمة الحقاوي، وزيرة للأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية

محمد يتيم، وزيرا للشغل والإدماج المهني

عبد اللطيف لوديي، وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلفا بإدارة الدفاع الوطني

لحسن الداودي، وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالشؤون العامة والحكامة

مصطفى الخلفي، وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ناطقا رسميا باسم الحكومة

محمد بن عبد القادر، وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلفا بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية

عبد الكريم بن عتيق، وزيرا منتدبا لدى وزير الخارجية مكلفا بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة

نور الدين بوطيب، وزيرا منتدبا لدى وزير الداخلية

محمد نجيب بوليف، كاتبا للدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء مكلفا بالنقل

امباركة بوعيدة، كاتبة للدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مكلفة بالصيد البحري

شرفات اليدري أفيلال، كاتبة للدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء مكلفة بالماء

جميلة المصلي، كاتبة للدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي مكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي

مونية بوستة، كاتبة للدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

حمو أوحلي، كاتبا للدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مكلفا بالتنمية القروية والمياه والغابات

فاطنة لكحيل، كاتبة للدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مكلفة بالإسكان

خالد الصمدي، كاتبا للدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مكلفا بالتعليم العالي والبحث العلمي

العربي بن الشيخ، كاتبا للدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مكلفا بالتكوين المهني

رقية الدرهم، كاتبة للدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مكلفة بالتجارة الخارجية

لمياء بوطالب، كاتبة للدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي مكلفة بالسياحة

عثمان الفردوس، كاتبا للدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مكلفا بالاستثمار

نزهة الوافي، كاتبة للدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة مكلفة بالتنمية المستدامة.