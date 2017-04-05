غارات على قواعد "سرايا الدفاع عن بنغازي" في جنوب ليبيا

أكدت مصادر محلية ليبية تعرض قاعدتي #الجفرة و #تمنهنت جنوب البلاد لقصف جوي متتابع منذ مساء أمس الثلاثاء وحتى صباح اليوم في وقت لا تزال تُشاهد فيه أعمدة دخان تتصاعد من القاعدتين نتيجة القصف.

وفيما لم تعلن قيادة #الجيش_الوطني_الليبي (التابع لمجلس النواب والذي يقوده #خليفة_حفتر) حتى الآن مسؤوليتها عن القصف، أكدت "وكالة بشرى" وهي الذراع الإعلامي لـ #سرايا_الدفاع_عن_بنغازي الإرهابية تعرض مواقعها لقصف جوي في القاعدتين دون أن توضح حجم الخسائر.

وتسيطر على قاعدتي الجفرة (وسط جنوب ليبيا) وتمنهنت (المحاذية لـ #سبها من الجنوب) اللتين تعتبران الأهم عسكريا واستراتيجيا في جنوب البلاد مليشيات إرهابية فارة من #بنغازي تتخذ مسمى "سرايا الدفاع عن بنغازي" شعارا لها وذلك بمساندة مليشيات أخرى منحدرة من #مصراتة.

وكانت وسائل إعلام محلية تناقلت صورا أمس الثلاثاء قالت إنها لطائرة شحن عسكري أجنبية هبطت في #قاعدة_الجفرة مساء الأحد وسبقتها طائرة أخرى هبطت مساء الجمعة الماضية، مشيرةً إلى أن الجفرة تشهد نشاطا وتحركات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة.

وفي ذات السياق، أعلن آمر "سرايا الدفاع عن بنغازي" #مصطفى_الشركسي، في تصريحات صحفية، عن استعداد قواته لـ"جولات أخرى قريبة" من القتال، دون أن يحدد وجهة تحركات قواته العسكرية القادمة.

وفي صدد حديثه، قال #الشركسي: "حصلنا على صواريخ لم تكن عندنا في السابق وهي الصواريخ الموجهة المضادة للطائرات"، مضيفا أن إمدادات عسكرية ومقاتلين انضموا مؤخراً لقواته في إطار استعدادها لشن حملات جديدة.

ورغم نفي صلتها بالإرهاب، إلا أن "سرايا الدفاع عن بنغازي" التي تشكلت في يونيو/حزيران من العام الماضي معلنةً تبعيتها للمفتي المعزول #الصادق_الغرياني، تضم عددا من القيادات البارزة في تنظيم #القاعدة_في_المغرب_العربي مثل #الساعدي_النوفلي الذي ظهر في أكثر من تسجيل مرئي إلى جانب #بلمختار_الأعور، أبرز زعماء #القاعدة في #المغرب_العربي، كما ظهر #النوفلي أيضا ضمن فيديو البيان التأسيسي لـ"سرايا الدفاع عن بنغازي".