ليبيا.. حكومة الوفاق تطلب دعم قوات "افريكوم"

أعلنت حكومة #الوفاق المدعومة من #الأمم_المتحدة في #طرابلس عن بدء تشكيل لجان مشتركة بينها وبين القوات الأميركية في إفريقيا "أفريكوم" لـ"متابعة الملفات الأمنية والعسكرية لدعم خطط المجلس الرئاسي في ترتيباته الأمنية والعسكرية".

جاء ذلك خلال لقاء جمع بين رئيس #حكومة_الوفاق "فايز السراج" بقائد القيادة قوات أفريكوم الجنرال "توماس والد هاوسر" في مقر القيادة العسكرية الأميركية أفريكو بمدينة شتوتغارت الألمانية ظهر اليوم الأربعاء.

وبحسب المكتب الاعلامي لحكومة الوفاق فإن اللقاء "ناقش إمكانية الحصول على مساعدات أميركية لتطوير القدرات العسكرية الدفاعية لليبيا، وما يمكن تقديمه لمساعدة حكومة في مجالي بناء القدرات والتدريب وتبادل المعلومات"، لافتاً إلى أن حكومة الوفاق طلبت هذه المساعدات في إطار سعيها لتوحيد المؤسسة العسكرية في #ليبيا.

وفيما جدد الجنرال والدهاوسر خلال اللقاء بالسراج دعمه الكامل لحكومة الوفاق اشاد بــ"جهود حكومة الوفاق مؤخراً والتي أسفرت عن تقدم ملحوظ في الوضع الأمني بالعاصمة طرابلس"، داعياً الحكومة الى مضاعفة جهودها من أجل جمع الأطراف للجلوس للحوار والكف عن التصعيد لأنه لن يكون هناك أي حل عسكري للأزمة الليبية".

السراج الذي أثنى على جهود الولايات المتحدة فى دعم قواته لمحاربة تنظيم #داعش أكد على "سعيه لبناء تحالف استراتيجي لإنهاء وجود تنظيم داعش بالكامل من فوق الأرض الليبية".