المغرب: إرهابيو مصر "لا يمتون بصلة للدين الإسلامي"

بعث العاهل المغربي #محمد_السادس برسالة تعزية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعلن فيها عن "إدانة المملكة المغربية القوية" تجاه الاعتداءات الإجرامية الآثمة، التي استهدفت مؤمنين آمنين في مصر.

ووصف محمد السادس الحادث بأنه محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر، معبراً عن "تضامن مغربي مطلق، مع الشعب المصري الشقيق".

وتقدم العاهل المغربي للرئيس المصري، وإلى أسر الضحايا المكلومة وللشعب المصري بأحر التعازي وصادق المواساة.

وفي وقت سابق، دان #المغرب بشدة التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا، الأحد، كنيستين في مدينتي #طنطا و #الإسكندرية في #مصر.

ففي بيان للخارجية المغربية، صدر مساء الأحد، أعلنت #الرباط أن "مرتكبي هذه الأعمال البغيضة" هم "كفار لا يمتون بصلة للدين الإسلامي الحنيف ومبادئه السمحة"، بحسب البيان.

ومن جهة ثانية، جددت #المملكة_المغربية "تضامنها التام" مع مصر قيادة وشعباً، ووقوفها إلى جانبها في وجه الإرهاب المقيت، الذي يستهدف استقرار هذا "البلد العربي الكبير".