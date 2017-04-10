استطلاع للرأي: "نداء تونس" يتصدر نوايا التصويت

كشف استطلاع للرأي أعدته مؤسسة "سيغما" للإحصاء، حول نوايا #التصويت بعد تحديد موعد الانتخابات البلدية/المحلية، التي تقرر أن تتم في 17 ديسمبر 2017، أن حزب #نداء_تونس ، يتصدر اتجاهات التصويت.

وقد توزعت نوايا التصويت على النحو التالي: 35.8% لصالح "نداء تونس"، و29.7% لحركة #النهضة_الإسلامية ، ثم 7.6% للجبهة الشعبية (تجمع أحزاب يسارية) و5.4% لجبهة "الإنقاذ والتقدم" (جبهة حديثة التكوين تضم أحزابا وسطية ومستقلين من "نداء تونس").

واعتبر رئيس تحرير يومية "المغرب" التي نشرت الإحصائيات، زياد كريشان، أن الآراء تنوعت بين "التوازنات السياسية الموروثة عن #انتخابات 2014، مازالت قائمة في جوهرها عبر تمركز حزب "نداء تونس" في الطليعة يليه حزب "حركة النهضة" اللذان يحتلان ثلثي التصويت".

وتابع كريشان "أن نداء #تونس يُحافظ على صدارة الترتيب بنسبة 35.8 بالمئة وهي نسبة لا تبعد كثيرا عما تحصل عليه في 2014، وأنه كان قد خسر حوالي 200 ألف ناخب، مع تحسن نسبة التصويت بالنسبة لحركة #النهضة بـ29.7 بالمئة ومحافظتها تقريبا على نفس قاعدتها الانتخابية".

كما كشف استطلاع الرأي عن ظاهرة مخيفة تتمثل في كون 31% لن يصوتوا أي أنهم سوف يقاطعون الاستحقاق الانتخابي القادم، و30% لا يعرفون لصالح من سيصوتون، وهو ما يشير إلى ارتفاع أزمة الثقة بين المواطنين والأحزاب السياسية، وفق ما أكده المحلل السياسي عادل الشاوش لـ"العربية.نت".

واعتبر الشاوش أن تواصل انهيار الوضع الاقتصادي وتردي مستوى المعيشة لفئات واسعة من التونسيين جعل الأكثرية من التونسيين تنفر عن الأحزاب السياسية التي لم تطبق وعودها الانتخابية التي قطعتها على نفسها في الاستحقاقات السابقة.

وشدد الشاوش على أن ارتفاع نسبة المقاطة للانتخابات يخدم مصلحة "النهضة" الإسلامية التي لها قاعدة انتخابية مستقرة على خلاف الأحزاب العلمانية التي تعاني من التشتت ومن الأزمات الداخلية.

وفي هذا السياق، أكد الشاوش أن حزب "نداء تونس" ورغم الأزمة التي عاشها منذ فوزه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة والتي نجم عنها تفكك هياكله وانقسام كتلته البرلمانية، إلا أنه ما زال يحظى بثقة قطاع هام من التونسيين.