الجيش الوطني يشتبك مع "قوات الوفاق" في جنوب ليبيا

أكد مصدر عسكري تابع لقوات #الجيش_الوطني_الليبي مقتل جنديين وجرح ثلاثة آخرين في اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش وميليشيات #القوة_الثالثة بمنطقة #سمنو شمال #سبها في #جنوب_ليبيا.

وأضاف المصدر في حديث لـ"العربية.نت" أن "ميليشيات القوة الثالثة اقتحمت منطقة سمنو (70 كلم شمال سبها في #الجنوب_الليبي ) بشكل مفاجئ واشتبكت مع مفرزة لقوات الجيش تتمركز بالمنطقة، فيما أُقفِلت المحال والمدارس بالمنطقة في إشارة لرفض شعبي لوجود ميليشيات القوة الثالثة".

من جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة دفاع #حكومة_الوفاق #محمد_الغصري عن مقتل ثلاث من عناصر القوة الثالثة في قصف جوي على منطقة سمنو.

وأوضح #الغصري في تصريحات صحافية اليوم الاثنين أن "طيرانا تابعا لقوات الجيش قصف تمركزا للقوة الثالثة تمكن من دخول سمنو والسيطرة على مواقع بها".

وكانت وزارة دفاع حكومة الوفاق (المدعومة من الأمم المتحدة والتي يترأسها فايز #السراج ) قد أعلنت يوم أمس عن إطلاق عملية عسكرية لاستعادة مواقع سيطرت عليها قوات الجيش الوطني بقيادة خليفة #حفتر في الآونة الأخيرة، مضيفةً أن "القوة الثالثة" تابعة لها وأنها بصدد توجيه دعم عسكري لحماية قاعدة #تمنهنت العسكرية التي تحاول قوات الجيش اقتحامها منذ أيام.

وتسيطر "القوة الثالثة" التابعة لـ #المجلس_العسكري_لمصراتة على #قاعدة_تمنهنت ومواقع عسكرية داخل مدينة سبها بالإضافة للواء مسلحي #سرايا_الدفاع_عن_بنغازي المتمركزة في قاعدة #الجفرة العسكرية والتي أعلنت أمس تسلميها لوزارة دفاع الوفاق، بينما تسيطر قوات الجيش الوطني الليبي على أجزاء واسعة من جنوب #ليبيا لاسيما الجنوب الشرقي وأطلقت في الآونة الأخيرة عملية #الرمال_المتحركة للسيطرة على كامل الجنوب الليبي.