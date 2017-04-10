المغرب.. حكم قضائي ضد شاب اعترض موكب ملكي

حكم على شاب عشريني بالسجن ثلاث سنوات في #المغرب، بسبب محاولته اعتراض الموكب الملكي، بحسب ما أفادت الصحافة المغربية الاثنين.

وكان فيديو نشر على وسائل #التواصل_الاجتماعي في 23 آذار/مارس الماضي أظهر شاباً يركض باتجاه موكب العاهل المغربي محمد السادس في جادة بالرباط أثناء زيارة رسمية للعاهل الأردني عبد الله الثاني.

وأوقف عناصر من الحرس الملكي بمساعدة دراجات تواكب الموكب الملكي، الشاب وطرحوه أرضاً. وقالت الصحافة المغربية إن الشاب كان يريد تسليم الملك رسالة تتضمن شكوى.

وأوضحت صحيفة "أخبار اليوم" الاثنين أن الشاب البالغ من العمر 25 عاماً تمت ملاحقته بتهمة "اعتراض الموكب الملكي وتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر".

وأصدرت محكمة بالرباط بحقه حكماً بالسجن ثلاث سنوات. وتعذر الاتصال بالمحكمة لتأكيد هذه المعلومات.