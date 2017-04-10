حفتر يمنع دخول 6 جنسيات إلى ليبيا

قرر قائد الجيش الليبي خليفة #حفتر، الاثنين، حظر دخول حاملي 6 جنسيات إلى الأراضي الليبية، وهي اليمنية والسودانية والإيرانية والبنغلاديشية والباكستانية والسورية، بعد أن لوحظ في الفترة الأخيرة دخولهم بأعداد كبيرة من دون إقامات وتأشيرات.

ونص القرار الصادر عن إدارة رقابة #الجوازات بمطار الأبرق الدولي بناء على توجيه من حفتر، الذي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، على أنه "يمنع دخول أي من هذه الجنسيات، وكذلك دخول أي أجنبي لا يحمل إقامة أو تأشيرة في جواز سفره حتى ولو تحصل على موافقة أمنية مسبقة كون ذلك مخالفاً لقانون الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، لأن الموافقة الأمنية تعطى للأجنبي من ناحية أمنية فقط".

خليفة العبيدي مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش أكد في تصريح لـ"العربية.نت" أن "هذا القرار، تم اتخاذه لدوافع أمنية بعد ثبوت انتماء البعض من أفراد هذه الجنسيات إلى جماعات إرهابية أو تعاونهم معها ما يلحق أضراراً بالأمن القومي شرق #ليبيا"، مضيفاً أن "القرار تم اتخاذه من قبل حفتر منذ أيام ودخل حيز التنفيذ بداية من اليوم".