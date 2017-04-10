في الجنوب الليبي.. الأطفال يتعايشون مع العقارب السامة

يلجا #الأطفال في مدينة وادي الشاطئ جنوب غربي #ليبيا إلى لعب كرة القدم على البراري الصحراوية، التي تنتشر فيها #العقارب_السامة في ظل غياب مرافق رياضية وترفيهية بمدينتهم، وهو ما يجعل حياتهم عرضة لخطر #لدغات العقارب المميتة.

ومع ارتفاع درجات الحرارة تنتشر العقارب و #الزواحف_السامة في مناطق الجنوب الليبي، وتشارك الناس مساكنهم وحياتهم اليومية، وتصبح معاناتهم أكثر مع احتمال التعرض للدغات المسمومة في كل وقت، في ظل غياب تام للأدوية المضادة لها وتدني خدمات المراكز الصحية البعيدة عنهم، بسبب الأزمة السياسية في البلاد.

وفي مدينة وادي الشاطئ، الأطفال هم أكثر عرضة للإصابة بلسع العقارب السامة التي أودت بحياة العشرات منهم في الفترات الماضية وأصابت مئات الآخرين، فغياب المرافق الترفيهية ووسائل التسلية في مناطقهم وتفاقم #الفقر يجعلهم يتخذون من الأرضيات القاحلة مكاناً لممارسة كرة القدم هوايتهم المفضلة التي يلعبها أغلبهم حفاة لافتقارهم لأحذية جيدة تحميهم.

وتتخذ العقارب السامة بمختلف أنواعها من هذه الأماكن القاحلة ذات المناخ الصحراوي الحار المكان المفضل للعيش، فتختبئ بين الرمال وتحت الصخور أو بين النباتات وفي الجحور، وتجد طريقها بسهولة إلى أرجل الأطفال الذين يلعبون بجوارها وتقوم بلسعهم للدفاع عن نفسها أو لحماية أبنائها.

من جانبه، أكد الناشط المدني من براك الشاطئ، كمال علي الزياني، أن العديد من الأطفال ماتوا في المدينة بسبب لسعات العقارب خاصة في ظل انعدام #الأدوية_المضادة لسم هذه العقارب وعدم نجاعة العلاجات التقليدية التي يتم اللجوء إليها، مشيراً إلى أن انعدام المرافق الخدمية في المنطقة يجعل من خطر العقارب مضاعفاً.

وتابع الزياني، في تصريح لـ"العربية.نت" قائلاً: "الناس والأطفال هنا أصبحوا يتعايشون مع العقارب، فهم يحتكون بها طوال العام وحتى المبيدات التي يتم رشها بين الحين والآخر من طرف إدارة النظافة لمكافحة انتشار هذه الحشرات السامة لا تفي بالغرض، كما أنها لا تغطي المناطق والأحياء السكنية كافة. ومن المخجل أن بعض البلديات استخدمت الدواء المخصص لمقاومة العقرب لسرقة المال بمبالغ طائلة عوض حماية الناس".

وفي مناطق الجنوب الليبي، أدى الاقتتال القبلي بين قبائل التبو والطوارق إلى هجرة الطواقم الطبية وشبه الطبية من المراكز الصحية الموجودة في المنطقة، كما تقلص تدخل الدولة لمساعدة السكان في مواجهة صعوبة الحياة ودعم المستشفيات بالأدوية التي تلزمها، وهو ما جعل من المدنيين يعيشون حياة معزولة يواجهون فيها مشاكلهم بأنفسهم، ولذلك غالباً ما يموت المصابون بسم العقارب.