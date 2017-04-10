ليبيا.. حكومة الوفاق تطلق حملة للقضاء على تهريب الوقود

أطلقت #حكومة_الوفاق الوطني الليبية حملة واسعة لمكافحة تهريب #الوقود عبر السواحل، في عملية أطلقت عليها اسم "عاصفة المتوسط"، تشارك فيها القوات البحرية ومقاتلات #سلاح_الجو_الليبي التي تمشط كامل شواطئ ليبيا الغربية، وصولاً إلى أعماق الصحراء والحدود الجنوبية والغربية.

وتنتشر عصابات تهريب الوقود الليبي عبر الحدود الليبية الغربية والجنوبية وعبر البحر. كما يقوم المهربون بنقل الوقود في شاحنات صهاريج إلى دول الجوار، مثل #تونس غرباً و #النيجر و #التشاد و #السودان جنوباً، وفي سفن إلى السواحل الأوروبية، لا سيما #مالطا.

كذلك تمكنت القوات البحرية، بحسب لجنة أزمة الوقود والغاز، من ضبط عشرات القطع البحرية، ونقلها إلى مركز الحجز بقاعدة "أبي ستة" البحرية وفتح تحقيق مع أطقم قيادتها.

ولن تكون "عاصفة المتوسط" العملية الأخيرة التي تطلقها حكومة الوفاق فقد أعلنت عن حملة موازية خلال الأيام المقبلة في خطوة لبسط سيطرتها على موارد #النفط.