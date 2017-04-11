ولي عهد أبوظبي لحفتر: ملتزمون بدعم أمن واستقرار ليبيا

استقبل الشيخ #محمد_بن_زايد آل نهيان ولي عهد #أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الاثنين قائد الجيش الليبي #خليفة_حفتر في قصر البحر بأبوظبي.

وبحث الجانبان كيفية التنسيق المشترك فيما يخص ملف محاربة التطرف والعنف والتصدي للتنظيمات الإرهابية.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، فإن ولي عهد أبوظبي أعرب عن تقديره للدور الذي يلعبه #الجيش_الوطني_الليبي في محاربة #الإرهاب بـ #ليبيا.

وأكد على التزام بلاده بدعم أمن واستقرار ليبيا، وأشار إلى ان دولة #الإمارات ستبذل كل الجهد نحو توحيد كلمة الليبيين ودعمهم في مكافحة آفة الإرهاب والتطرف التي تواجه المنطقة.