إضراب عام في تطاوين جنوب تونس للمطالبة بوظائف

تظاهر أكثر من 1000 شخص الثلاثاء في مدينة #تطاوين جنوب #تونس في يوم #إضراب عام للتنديد بالتهميش والمطالبة بالتنمية والوظائف.

وشهدت المدينة التي تقع على بعد حوالي 500 كيلومتر جنوب تونس العاصمة عددا من الاحتجاجات في الأسبوعين الأخيرين.

ونُفذ الإضراب العام رغم إعلان #رئيس_الوزراء #يوسف_الشاهد الاثنين عن إجراءات لمعالجة المشكلة بعد لقاء وزراء وقيادات صناعية ونقابية وممثلين محليين.

وزار وفد وزاري تطاوين في 4 نيسان/ابريل سعيا الى وضع "خارطة طريق" للمنطقة، من دون إحراز نتائج ملموسة.

والثلاثاء اغلقت المقاهي والمتاجر والمباني العامة أبوابها ما عدا الصيدليات والمخابز والمستشفيات.

ورفع المتظاهرون هتافات طالبت "بحق العمل". وقال فتحي عزلوك الخمسيني العاطل عن العمل: "اتضور جوعا، وآكل الخبز اليابس. انا محتاج، لم اعد احتمل، لم يعد لدينا اي بديل".

وتشمل الاجراءات التي اعلنها الشاهد الاثنين فتح فروع لشركات النفط في المنطقة وتعبيد الطرق وعقد جلسة للحكومة في تطاوين في الشهر المقبل.

وبعد 6 أعوام من الثورة، لا يزال انعدام المساواة الاجتماعية عامل عدم استقرار في تونس مع بنى تحتية متقادمة ونسبة فقر وبطالة مرتفعة في داخل البلاد.