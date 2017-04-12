المغرب: داعشيون جدد في قبضة مكتب محاربة الإرهاب

حجز مكتب #محاربة_الإرهاب في #المغرب ، عند عناصر #خلية_داعشية إرهابية جديدة، أسلحة بيضاء، وبذلات عسكرية، ومبالغ مالية، وأجهزة إلكترونية.

وجاء في بلاغ صحافي، حصل مراسل "العربية" في المغرب على نسخة منه، أن مكتب محاربة الإرهاب وضع يده على 7 عناصر داعشية جديدة، تنشط جغرافيا في مدينتي فاس ومولاي يعقوب في وسط المغرب.

وإيقاف هذه العناصر المتطرفة، بحسب الداخلية المغربية، جاء في إطار "الجهود المبذولة من طرف المصالح الأمنية المغربية"، من أجل "التصدي لتنامي #التهديدات الإرهابية" ضد المغرب، من طرف "داعش" وإفشال "مخططاته التوسعية".

وللعناصر الداعشية صلة بشبكة #متطرفة ، وفق ما كشفته الرباط، تم تفكيكها سابقا في المغرب، وكانت تعمل على دعم صفوف #داعش بـ "مقاتلين #مغاربة ".

ووفق "الأبحاث الأولية" فإن أعضاء هذه الخلية كثفوا من "نشاطهم في استقطاب وإرسال مجموعة من المتطوعين المغاربة إلى الساحة السورية العراقية بتنسيق مع عناصر ميدانية مكلفة بالعمليات الخارجية" في داعش.

ويخضع المتطوعون المغاربة في داعش، بحسب المغرب، لتدريبات عسكرية ميدانية في #سوريا و #العراق .

وقام زعيم الخلية الداعشية في المغرب، مؤخرا بتمويل التحاق 3 متطرفين مغاربة بمعسكرات داعش "لاكتساب الخبرات القتالية".

وضمن الخلية الإرهابية الداعشية، عنصر له "شقيق مدان في إطار تفكيك خلية إرهابية خططت لشن عمليات تخريبية نوعية، بكل من المملكة المغربية ودولة أوروبية".

ولباقي عناصر الخلية الجديدة "أقارب يقاتلون في صفوف داعش" في الساحة السورية العراقية.