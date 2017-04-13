ليبيا...بقايا داعش يتخفّون بين المواطنين

فر العديد من عناصر #داعش بعد تحرير #مدينة_سرت الليبية منهم إلى مناطق أخرى، وتجنباً للملاحقة الأمنية اختلطوا اليوم بالمواطنين، وأصبحوا يشاركونهم تفاصيل حياهم اليومية.

وأكد محمد الغصري المتحدث الرسمي باسم قوات #البنيان_المرصوص القوة التي حررت سرت بمساعدة من #الطيران_الأميركي، أن "تنظيم داعش في #ليبيا، أصبح عبارة عن خلايا نائمة متفرقة اختلطت بالمدنيين بالشكل الذي لم يعد ممكنا تفريقها وفرزها عن المواطنين الليبيين العاديين، خاصة بعد إزالتهم للحية وتخليهم عن لبس القمصان الطويلة".

وأضاف الغصري أنهم "يتواجدون خاصة بضواحي طرابلس وجنوب سرت ومنطقة بني وليد والبعض الآخر في جنوب ليبيا".

وقال الغصري في تصريح لـ "العربية نت"، إن "الرايات السوداء اختفت من ليبيا منذ تحرير سرت لأن العناصر المتبقية لم تعد لها القدرة على الظهور علناً".

وبيّن أنهم "يتجمعون ليلاً ويقومون بعقد اجتماعاتهم حتى لا يتفطن لهم الأهالي ويقومون بتبليغ #عناصر_الأمن بأماكن تواجدهم، لأنه لم تعد لديهم حاضنة شعبية في ليبيا ولم يعد يجدوا القبول والترحاب".

وخلال معركته في سرت ضد قوات #البنيان_المرصوص، فقد تنظيم داعش العديد من عناصره وقياداته وكذلك عتاده العسكري، لكنه لم يعلن إلى اليوم استسلامه أو تخليه عن المعركة مما جعل عديد المراقبين يرجحون إمكانية عودته إلى الواجهة من جديد.