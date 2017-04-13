ليبيا.. طائرة حكومة الوفاق تقصف قوات حفتر

قصفت طائرة تابعة لـ" #حكومة_الوفاق" الليبية، اليوم الأربعاء، #قاعدة_براك الشاطئ الجوية (جنوب غرب)، التي تسيطر عليها قوات داعمة لخليفة حفتر.

وقال مصدر عسكري تابع لـ"حكومة الوفاق"، إن "عملية القصف استهدفت البوابة الشرقية لقاعدة براك الشاطئ الجوية، وتأتي بعد ساعات من قصف طيران حفتر لقاعدة #تمنهنت الجوية (في مدينة سبها)، التي تسيطر عليها قوات تابعة لحكومة الوفاق".

ويأتي ذلك في إطار العملية العسكرية، التي أعلنتها وزارة الدفاع بـ"حكومة الوفاق"، لاستعادة السيطرة علي قاعدة براك الشاطئ، التي تسيطر عليها قوات "اللواء 12" التابعة لحفتر، بقيادة محمد بن نائل.

وأضاف المصدر العسكري أن "عملية القصف لقاعدة تمنهنت لم تصب أهدافها، ولم تحدث أي أضرار سواء مادية أو بشرية".

وأشار المصدر إلى أن عملية قصف قاعدة براك الشاطئ، جاءت ضمن العملية العسكرية، لاستعادة السيطرة على القاعدة الجوية.

القصف لم يحقق أهدافه

وفي السياق ذاته، قال محمد لفيرس، المتحدث باسم المكتب الإعلامي لقوات "حفتر"، إن الطيران، الذي قصف قاعدة "براك" الجوية انطلق من قاعدة #مصراتة (شمال غرب)، اليوم، واستهدف مهبط المطار المدني.

وأضاف لفيرس أن "القصف لم يسفر عن أي خسائر وأن قواتهم لا تزال تحافظ علي تمركزاتها بالقرب من قاعدة تمنهنت الجوية، التي تسيطر عليها قوات الوفاق، وهي بانتظار الأوامر من القيادة العامة، لبدء الهجوم على القاعدة المذكورة".

والسبت الماضي، أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، تشكيلها غرفة مشتركة من عدة كتائب تابعة للمجلس الرئاسي، لتحرير قاعدة براك الجوية (جنوباً) الخاضعة لسيطرة قوات مجلس نواب طبرق.

وتتجسد الأزمة السياسية الحالية في وجود 3 حكومات متصارعة، اثنتان منها في العاصمة طرابلس، وهما "الوفاق الوطني" التي يعترف بها المجتمع الدولي، و"الإنقاذ"، إضافة إلى "المؤقتة" بمدينة البيضاء (شرقاً)، والتي انبثقت عن #مجلس_نواب _طبرق.