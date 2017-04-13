ما هي التهديدات التي تواجه الأمن التونسي؟

الأوضاع الأمنية في تونس مستقرة، لكن التهديدات الإرهابية التي تواجهها ما زالت قائمة، فهذا القطر المغاربي السياحي ليس معزولاً عن محيطه الجغرافي، وما زال هدفاً استراتيجي لتنظيم #داعش الذي يتواجد في ليبيا على مقربة من حدوده الجنوبية ولتنظيم #القاعدة أيضاً المتحصن بحدوده الغربية.

ومقارنة بالأعوام الماضية، تقلصت العمليات الإرهابية بشكل ملحوظ في #تونس منذ الهجمات الكبرى التي شهدها عام 2015 والتي أوقعت العشرات من القتلى في صفوف السياح والأمنيين، وكانت لها تداعيات كارثية على القطاع السياحي والوضع الاقتصادي في البلاد، كما صد الجيش والأمن هجوماً لمسلحين موالين لتنظيم داعش على مدينة #بن_قردان في مارس 2016 ما شكل انتكاسة لطموحات التنظيم المتطرف بوضع قدم له في تونس بعد #ليبيا.

وتدني الهجمات الإرهابية "راجع إلى اليقظة الأمنية العالية والسياسة الاستباقية التي نجحت في الانتقال من مواجهة الإرهاب والتصدي له إلى مرحلة ملاحقة ومتابعة كل المجموعات الإرهابية التي تحاول التجمع أو التحرك للتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية"، حسب باسل ترجمان المحلل السياسي والخبير في الجماعات الإرهابية في تصريح لـ"العربية.نت".

لكن هذه النجاحات لا يعني أن تونس انتقلت إلى درجة "صفر مخاطر" ولا يمكن أن تخفي أن الجماعات الإرهابية بمختلف توجهاتها وانتماءاتها ما زالت تضع الدولة التونسية هدفاً استراتيجياً خلال هذه الفترة، وتحاول أن توجه لها ضربة تثبت بها أنها ما زالت قادرة على الفعل وأن الهزائم التي ألحقتها بها قوات الأمن التونسية لم تدمرها ولم تجفف منابعها.

ومع بدء الحجز للموسم السياحي واقتراب شهر #رمضان، لا شك أن تونس مقبلة على تهديدات إرهابية أكثر وهو ما جعل السلطات التونسية ترفع هذه الفترة من درجة التوقي من خلال تعزيز تأمين الحدود الجنوبية مع ليبيا والمناطق السياحية تفاديا لتعرضها لعمليات إرهابية جديدة في الوقت الذي حققت فيه استقراراً أمنياً نسبيا استعادت بها ثقة السياح والمستثمرين من جديد.

ويقول ترجمان في هذا السياق إن "استمرار التهديد المتواصل من ليبيا أمر دائم وعالي الخطورة نظراً لحالة انتشار الجماعات الإرهابية وتمددها في مناطق الغرب الليبي المحاذية لتونس"، مشيراً أن "هذه التهديدات تشكل الخطر الأكبر الذي يهدد تونس لأن كل العمليات الإرهابية التي تعرضت لها تونس في المدن خططت وتدربت العناصر الإرهابية التي نفذتها في ليبيا ومن كان وراء هذه العمليات ما زال إلى اليوم يملك حرية العمل والتحرك في ليبيا من دون أي عوائق تذكر".

ومقارنة مع ليبيا لا يبدو الخطر القادم من الجزائر كبيراً، ففي غرب البلاد وعلى الجبال الحدودية مع الجزائر، حيث تتواجد عشرات العناصر من كتيبة عقبة بن نافع التي مازالت تستفيد من الطبيعة الجبلية والغابية الوعرة للتحرك بين جبال تونس وجبال الجزائر، نجحت القوات الأمنية في البلدين في تضييق الخناق عليها ومحاصرتها ما صعّب من مهمتها في اختراق البلدين وتنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الأمن أو المنشآت الأجنبية داخلها، ولجأت إلى زرع الألغام لمنع تقدم قوات الأمن نحوها وتأمين أماكن تواجدها والبقاء بعيدا عن سلاح قوات الأمن.

ويلخص ترجمان مستقبل الوضع الأمني للبلاد بأن "التهديدات القادمة لتونس واسعة وخطيرة خاصة في الفترة القادمة ورغم جهود قوات الأمن في تفكيك عشرات الخلايا الإرهابية قبل أن تتمكن من التحرك، لأن الهدف اليوم بالنسبة للجماعات الإرهابية إثبات أنها مازالت موجودة ولم يقض عليها".

وبصفة تكاد يومية تقوم قوات الأمنية التونسية بتفكيك الخلايا الإرهابية النائمة داخل البلاد وملاحقة العناصر التكفيرية وأحياناً العثور على مخازن للأسلحة، في وقت تضع الحكومة الحالية في تونس مكافحة الإرهاب ضمن الأولويات الخمسة في برنامج عملها منذ استلامها لمهامها في آب/أغسطس 2016، لوعيها بانعكاسه السلبي على الوضع الاقتصادي للبلاد.

ويعتبر في هذا الجانب العميد المتقاعد بالجيش ورئيس مركز الأمن الشامل مختار بن نصر العميد "أن تونس استطاعت المضي قدماً في كسب المعركة على الإرهاب وأصبحت قوات الأمن هي من تسيطر اليوم على الوضع وليس الإرهابيين"، مبينا "أن التهديدات الإرهابية التي تستهدف الأمن القومي التونسي تبقى قائمة لأنه لا يوجد أي بلد في العالم محصن من الإرهاب وتونس ماضية قدما في معركتها من أجل كسب المعركة ضد هذه الآفة بشكل كامل".