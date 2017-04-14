حفتر ينفي إجراء محادثات بشأن إقامة قاعدة روسية بليبيا

نفى قائد الجيش الوطني الليبي #خليفة_حفتر وجود أي مناقشات مع الجانب الروسي حول إقامة #قاعدة_عسكرية روسية فوق الأراضي الليبية.

يذكر أن حفتر التقى مؤخراً برفقة وفد عسكري ليبي رئيس الأركان العامة الروسي على متن حاملة طائرات روسية خارج المياه الإقليمية الليبية في يناير الماضي، وأجرى لقاءً عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع وزير الدفاع الروسي.

يأتي ذلك مع تصعيد في وتيرة المواجهات بين #الجيش_الوطني_الليبي وقوات موالية لحكومة #الوفاق.

تصعيد للعنف كان متوقعاً في المشهد الليبي بين قوات الجيش الليبي بقيادة #حفتر من جهة، والقوات الموالية لحكومة الوفاق الليبية من جهة أخرى،

فالخميس كانت قاعدة براك الشاطئ الجوية على بعد 75 كيلومتراً شمال مدينة #سبها ، التي تسيطرعليها قوات اللواء الثاني عشر التابع لحفتر، كانت هدفاً لقصف طائرات يعتقد أنها تابعة لحكومة الوفاق الوطني ما أسفر عن إصابة 5 أفراد.

مصادر عسكرية في وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، أوضحت أن #القصف استهدف البوابة الشرقية للقاعدة، رداً على قصف طيران حفتر لقاعدة #تمنهنت الجوية في مدينة سبها، التي تسيطرعليها قوات محسوبة على #حكومة_الوفاق.



الهجوم يأتي بعد يوم واحد من تحذير #المجلس_الرئاسي_الليبي بقيادة فايز #السراج الذي عبرعن مخاوفه من اندلاع حرب أهلية بين الفرقاء الليبيين.