بعد تصاعد الاحتجاجات.. الشاهد يتحدث للتونسيين

أفاد مفدي المسدي، المكلف بالإعلام والاتصال في رئاسة #الحكومة_التونسية ، في تصريح لـ"العربية.نت"، بأن رئيس الحكومة #يوسف_الشاهد، سيتوجه مساء الأحد بكلمة للشعب التونسي، وذلك على خلفية تصاعد #الحراك_الاحتجاجي الذي تعيشه محافظات عدة داخل البلاد منذ أكثر من أسبوعين.

وتأتي كلمة الشاهد المرتقبة بعد توجيه اتهامات له ولفريقه الحكومي "بالصمت الاتصالي وعدم الجدية في التعاطي مع المشاكل التي تعرفها الجهات الداخلية"، وكذلك وجود "تأخر كبير في التعاطي مع الاحتجاجات، ما يجعلها تتفاقم وتصبح تهدد بالخروج عن السيطرة، وهو ما قد يؤخر الحل".

الحكومة في مواجهة الحراك الاحتجاجي

وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي، منذر ثابت، في تصريح لـ"العربية.نت"، إن رئيس الحكومة بصدد عبور "مأزق حرج"، وإن تطورات الأحداث قد تفرض عليه مغادرة الساحة نهائياً. وأشار ثابت إلى أن الأحزاب الحاكمة تدير ظهرها للحكومة ولرئيسها، ما جعل الشاهد في عزلة سياسية وشعبية.

كما شدد على أن "التعاطي مع الاحتجاجات المتصاعدة داخل المناطق هو امتحان حقيقي لرئيس الحكومة، وهو ليس بالعملية السهلة. نحن نشاهد وزراء الحكومة يتم طردهم من منطقة إلى أخرى، ما يبرز أن الداعمين لهذه الاحتجاجات عازمون على رفض #الحوار وربما يخططون لإسقاط الحكومة، بل إن بعض الأطراف ذهبت إلى حد إعلان قيام ثورة ثانية تكون أعنف وأكثر قسوة من سابقتها".

من جهته، اعتبر الناشط والمحلل السياسي، الحبيب بوعجيلة، أن "هذه الاحتجاجات قد أصبحت دورية بعد ملل الناس من طبقة سياسية منشغلة بترتيب تسوياتها أو صراعاتها البينية دون اهتمام بأوضاع الجهات والفئات التي تعيش الحرمان والتهميش".

ولفت بوعجيلة، في تصريح لـ"العربية.نت"، إلى أنه "لا شك أيضاً أن إمكانيات البلاد ووضع الإدارة واختلال التوازنات المالية وانكماش الاستثمار تجعل تلبية الطلبات مستحيلة، لكن الاكتفاء بخطابات خشبية في المساندة أو تكرار الوعود ليس حلاً مرضياً لغاضبين لم تعد لهم ثقة في الخطاب السياسي".

احتجاجات من الشمال إلى الجنوب

يذكر أن الأيام الأخيرة شهدت تصاعد حراك احتجاجي من شمال البلاد (محافظة #الكاف ) إلى جنوبها (محافظة #تطاوين ) مروراً بالوسط (محافظتي #القصرين و #القيروان ). وقد توسعت التحركات بسبب عدم استجابة السلطات وتسريعها بفتح حوار مع المحتجين، مثلما أكد ذلك شهود عيان لمراسل "العربية.نت"، الذين أشاروا إلى "وجود ازدراء وتهميش يصل حد الاحتقار لأهالي المناطق الداخلية".

وقال رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبد الرحمان الهذيلي، في تصريح لـ"العربية.نت"، إن محافظتي تطاوين والكاف تشهدان منذ أيام سلسلة من التحركات الاحتجاجية الشعبية المتصاعدة للمطالبة بالحق في العمل والمشاريع التنموية المستعجلة والملحة.

كذلك لفت الهذيلي إلى أن توسع دائرة الاحتجاجات للمطالبة بالتنمية والتحاق كل الهياكل النقابية للاتحاد الجهوي للشغل في الكاف بالمعتصمين وإعلان الهيئة الإدارية الجهوية تضامنها الكامل مع مطالب العمال يؤكد فعلاً قيمة الالتفاف الشعبي حول التحركات التي تشهدها المناطق الداخلية.

كما انتقد تعامل الحكومة مع الاحتجاجات قائلاً: "مرة أخرى تكتفي الحكومة بإرسال وفود وزارية إلى الجهات المحتجة ليس لها ما تقدمه للأهالي والمحتجين إلا الوعود أو حلول تهدف لربح المزيد من الوقت في ظل استمرار السياسات الاقتصادية والاجتماعية نفسها، وفي ظل عودة متسارعة لممارسات نظام الاستبداد".