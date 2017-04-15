غوتيريس يحذر من انزلاق الوضع في ليبيا إلى نزاع شامل

حذّر الأمين العام لـ#الأمم_المتحدة من سقوط #ليبيا مجدداً في فوضى عارمة، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، واستمرار المواجهات في #الهلال_النفطي، شرق البلاد.

وعبر أنطونيو #غوتيريس عن قلقه من تجدد المواجهات العسكرية مقابل استمرار حالة المراوحة في ليبيا.

وقال غوتيريس، إن #تنظيم_داعش لم يعد مسيطراً على ليبيا، لكن عناصره ما زالوا ينفذون عدة هجمات.

كما أرجع الأمين العام استمرار الخلاف في ليبيا إلى مشكلات سياسية لم يتم التطرق إليها، فضلاً عن كثرة الأطراف العسكرية على الأرض، وأجنداتها المتضاربة.

وجدّد غوتيريس دعمه لـ #المجلس_الرئاسي_الليبي، قائلاً إن الاتفاق السياسي الموقع عام 2015، لا يزال يحظى بدعم قطاع واسع من #الليبيين ومن الدول المعنية.